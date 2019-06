Wettbewerb in Texas

Ochtrup -

Von Irmgard Tappe

Beruflich sitzt Jörg Schulz viel im Auto. Privat entspannt der Fahrlehrer am liebsten am Grill. Das Grillen ist seine Leidenschaft. Und wie gut er darin mittlerweile ist, beweist seine Qualifikation für einen Wettbewerb im Oktober. Dann findet in Texas die Grillweltmeisterschaft statt – mit ihm als Teilnehmer.