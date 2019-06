. . . geht probieren über studieren

Strahlende Augen über einem breiten Grinsen, dazu ein kräftiger Milchbart und einige Tropfen Milch, die das Kinn hinabrinnen. Keine Frage, dem kleinen Jungen schmeckt, was er da am Donnerstagvormittag auf dem Ochtruper Wochenmarkt probieren darf. Im Rahmen der WN-Serie „Kräht der Hahn auf dem Mist“ organisierten der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, Thomas Ostendorf, und die angehende Hauswirtschaftsmeisterin Sophia Holthenrich ein Milchtasting auf dem Wochenmarkt.

Ihre Frage an die Ochtruper: Können Sie die verschiedenen Milchsorten unterscheiden? Im Angebot waren sechs Sorten. Darunter zwei Sorten Frischmilch und eine Bio-Weidemilch mit jeweils 3,5 Prozent Fett, ein Markenprodukt mit 3,8 Prozent Fett, eine H-Milch mit 3,5 Prozent Fett und eine Hafermilch.

Rohmilch

Sophia Holthenrich mag keine dieser Sorten besonders gern. Sie trinkt vorzugsweise die Rohmilch von den Kühen ihrer Eltern. Doch die darf in Deutschland nicht verkostet werden, erklärt Anneliese Upgang . Sie ist Milchbotschafterin bei der Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW und an diesem Vormittag zur Unterstützung ebenfalls am Infostand. Zwar werde die Rohmilch auch an den Milchtankstellen auf einigen Höfen zum Verkauf angeboten, jedoch weisen die Landwirte die Verbraucher darauf hin, erklärt die Milchexpertin.

Grundsätzlich sei die Gefahr, dass mit der Rohmilch etwas nicht in Ordnung sein könnte, aber sehr gering. Sie wird nach dem Melken auf vier Grad Celsius heruntergekühlt. Zudem kommt sie beim Transport zur Molkerei zu keinem Zeitpunkt mehr mit der Luft in Kontakt. Sämtliche guten Inhaltsstoffe plus ein Fettgehalt von etwa 4,3 Prozent seien dann noch enthalten.

In der Molkerei wird die Milch zunächst geschleudert. Das so extrahierte Fett kommt später wohldosiert wieder in die Milch zurück oder wird für die Herstellung von Sahne, Butter, Jog­hurt oder Quark verwendet. Beim Pasteurisieren erhitzt die Molkerei die spätere Frischmilch auf 72 Grad Celsius, H-Milch auf über 125 Grad Celsius. „Letztere wird damit länger haltbar gemacht“, erklärt Anneliese Upgang. Die Molkereien sind zudem dazu verpflichtet das Fett zu homogenisieren, damit es sich später nicht von der Milch absetzt.

Geschmacklich schwer zu unterscheiden

Die Ochtruper tun sich beim Probieren am Donnerstagvormittag schwer, die verschiedenen Milchsorten auseinanderzuhalten. Nur bei der Hafermilch sind sich die meisten sicher. „Bäh, nein, das ist nicht mein Geschmack“, meint eine Och­truperin und verzieht bei dem doch sehr getreidelastigen Geschmack des Haferdrinks das Gesicht. Anderen schmeckt die Ersatzmilch. „Das ist doch mal eine Abwechslung“, meint etwa Manfred Schründer. Er kann sich die Hafermilch gut im Müsli vorstellen. Elke Timmerscheidt konsumiert Milch hauptsächlich im Kaffee oder als Kakao. Sie setzt auf einen hohen Fettgehalt und erntet dabei Zustimmung von Anneliese Upgang. „Fett ist ein Geschmacksträger.“ Die veganen Alternativen fallen bei der Ochtruperin hingegen durch. „Ich habe schon mal Mandelmilch gekauft. Aber die hat mir nicht geschmeckt“, erzählt sie.

Pflanzenmilch vs. Kuhmilch

Mal abgesehen vom Geschmack, kann denn die Hafermilch von den Inhaltsstoffen mit normaler Milch mithalten? „Nein“, sind sich Anneliese Upgang und Sophia Holthenrich einig. Kuhmilch gelte als wertvoller Eiweißlieferant und enthalte außerdem jede Menge Kalzium. Zudem sei die Herstellung von Pflanzenmilch sehr aufwendig und wenig ressourcenschonend. Kuhmilch sei eben schon ein besonderes Nahrungsmittel.

Das findet der kleine Junge übrigens auch und nimmt noch einen kräftigen Schluck.