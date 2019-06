Er könnte wohl ein ganz schöner Klotz werden, der Neubau des Ochtruper Rathauses, der im Bereich Weinerstraße, Kniepenkamp und Südwall entstehen soll. Im Moment haben diesen sprichwörtlichen „Klotz am Bein“ vor allem die politischen Entscheidungsträger und die Verwaltung der Stadt.

Unzufrieden zeigten sich die Fraktionen von CDU , FWO und FDP in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend in einem vorgelegten Antrag, dass bis auf einige Gerüchte und unklare Baukörpervorstellungen immer noch nicht mehr zu möglichen Beschlusslagen und Einzelplanungen vorliege. Sieht man von der grundsätzlichen Entscheidung im Juli 2014 und einer etwas präziseren Standorterwägung am 22. Februar 2018 ab, kritisierten die genannten Fraktionen, dass der Bürgermeister die dringende Angelegenheit nicht mit der notwendigen Transparenz und Geschwindigkeit behandele. Neben der näher zu umreißenden Grobplanung müssten zeitnah unter anderem Vorstellungen zum Verkehrskonzept, zur Bauleitplanung, zum Raum- und Parkplatzbedarf vorliegen, um diese eingehender und – soweit möglich – öffentlich zu beraten und entscheiden.

Da man es an dem in Rede stehenden Standort mit einem sensiblen und für die Stadt prägenden Areal zu tun habe (Wigbold) und zudem noch keine unterschriftsreifen Grundstücksverträge vorlägen, sondern weitere Verhandlungen notwendig seien, plädierte Bürgermeister Kai Hutzenlaub – er wurde dabei von der SPD-Fraktion unterstützt – für den Grundsatz: „Gründlichkeit vor Geschwindigkeit“.