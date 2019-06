Dem Zuschauer erschloss sich die Diskussion nicht vollständig, da es unter anderem darum ging, was Ausschuss- beziehungsweise Ratsmitglieder aus nicht-öffentlichen Sitzungen weitergeben dürfen und was nicht.

FDP strebt Kombination mit Bestattungswald an

Die FDP-Fraktion hatte einen Antrag gestellt, in dem sie forderte, den Bau und Betrieb eines Krematoriums und die Schaffung eines Bestattungswaldes zu einem Gesamtprojekt zusammenzufassen, dessen Umsetzung nur in seiner Gesamtheit möglich sein soll.

Das ging der SPD-Fraktion zu weit. Die Sozialdemokraten hatten vor einiger Zeit die Einrichtung eines Bestattungswaldes beantragt, diesen aber aufgrund fehlender Grundstücke zurückgestellt. Eine Verknüpfung mit dem Krematorium sei nicht sinnvoll, so Matthias Dankbar ( SPD ). Seine Befürchtung: Am Ende könnte keines der beiden Projekt verwirklicht werden.

FWO will Beteiligung der Bevölkerung

Die Freien Wählern wiederum wollen die Bevölkerung über einen Ratsbürgerentscheid beteiligen. Fraktionschefin Claudia Fremann betonte, dass es der FWO-Fraktion nicht darum gehe, sich vor der Entscheidung zu drücken. Sie wollten lediglich in einer emotionalen Diskussion Transparenz schaffen.

Bürgermeister Kai Hutzenlaub wollte diese Möglichkeit nicht verwehren, wies aber darauf hin, dass für einen Ratsbürgerentscheid zunächst ein Ratsbeschluss notwendig sei. Er erklärte zudem, dass eine solche Abstimmung faktisch mit einer Kommunalwahl gleichzusetzen sei. So müssten Wahllokale eingerichtet, Wahlvorstände gebildet und zum Beispiel auch eine Briefwahl ermöglicht werden. Näheres darüber sei in der Satzung zur Durchführung von Bürgerbegehren der Stadt Och­trup nachzulesen. Hutzenlaub führte zudem aus, dass bei der Europawahl allein an externen Kosten rund 12 500 Euro angefallen seien – mit weniger Wahllokalen als bei einer der Kommunalwahl.

Abstimmung

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hermann Holtmann hätte die Abstimmung gerne in den Rat verwiesen, der ja ohnehin in dieser Sache das letzte Wort hat. Doch die Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss wollte eine Empfehlung aussprechen. So lehnte das Gremium den FDP-Antrag mehrheitlich ab. Der Grundsatzbeschluss, in Ochtrup die Errichtung eines Krematoriums an geeigneter Stelle zu befürworten, fand hingegen Zustimmung: 14 Politiker votierten dafür, nur vier dagegen.

Ausschreibung

Nach dem Bestattungsgesetz NRW dürfen nur Gemeinden und als Körperschaften öffentlichen Rechts verfasste Religionsgemeinschaften Friedhöfe und Feuerbestattungsanlagen anlegen und unterhalten. Die Stadt hat aber die Möglichkeit, diese Konzession zum Beispiel auf einen privaten Investor zu übertragen. Der Haupt- und Finanzausschuss teilte mehrheitlich die Einschätzung der Verwaltung, dass die Vergabe des Baus und Betriebs als Dienstleistungskonzession ausgeschrieben werden muss. Die Verwaltung soll nun ein Vergabeverfahren vorbereiten.