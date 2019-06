Er kritisiert, dass auf dem Schild im Kreisverkehr nur „Autobahn A 31“ und darunter „Bad Bentheim“ zu lesen ist. „Richtig wäre, ‚Autobahn A 31 Richtung Emden’ und in der nächsten Ausfahrt ‚Autobahn A 31 Richtung Oberhausen’“, findet der Ochtruper. Er ärgert sich und verweist auf vor allem von Ortsunkundigen unnötig gefahrene Kilometer sowie eine zusätzliche Belastung der Umwelt.

Die Redaktion fragte beim Landesbetriebs Straßen.NRW nach dem Grund für diese reduzierte Schildervariante.

„Da kann man drüber streiten“, findet Heiner Lütke-Wenning , Sprecher der münsterischen Niederlassung, im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch grundsätzlich dürfe man nicht den neuen Kreisverkehr allein für sich betrachten, sondern das große Ganze. Vor allem mit Blick auf das Outlet-Center sei die Beschilderung in der ganzen Stadt seinerzeit mit der Polizei, der Stadt und dem Kreis Steinfurt abgestimmt worden. So seien die Schilder in direkter Nähe zur Autobahn – etwa auf der Gronauer Straße – sehr viel detaillierter und eben mit den Hinweisen für die Fahrtrichtungen. Zudem würden Besucher des Outlet-Centers direkt in Richtung Langenhorst zur Auffahrt der B 54 und damit auch zur Autobahnanschlussstelle geschickt. Im Fokus stünde dabei auch, den Verkehr möglichst aus der Innenstadt herauszuhalten und so die Anlieger zu schonen.

Ein weiterer Punkt, den Heiner Lütke-Wenning anspricht, ist der Platzmangel. Vor allem im innerstädtischen Bereich achte der Landebetrieb darauf, die Schilder nicht zu groß zu machen. Würde etwa am Kreisverkehr an der Stadthalle noch der Hinweis „Richtung Oberhausen“ oder „Richtung Emden“ ergänzt – in diesem Fall müsste dieser hinter dem Autobahnhinweis stehen –, würde das Schild unverhältnismäßig lang werden und unnötig Platz verschwenden.

Darüber hinaus würden nur noch die wenigsten Autofahrer „nach Schildern fahren“. Ein Großteil setze mittlerweile Navigationsgeräte ein, die wiederum detailliert den Weg wiesen.