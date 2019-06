Schließlich stehen viele der Instrumentalisten aus der Bigband des Städtischen Gymnasiums bei den Konzerten, die in diesem Jahr wieder am Dienstag und Mittwoch vor Fronleichnam (18. und 19. Juni) stattfinden werden, zum ersten Mal auf der großen Bühne.

Zur guten Tradition gehört es dabei, dass die Bigband den Abschlussabend des Frankreichaustauschs musikalisch begleitet, bei denen die französischen Schüler sowie ihre Lehrer und Gastfamilien erste Eindrücke vom neuen Programm mit dem Titel „Blues Brothers go Bigband“ bekamen. Offenbar haben die „Sophisticated Ladies and Gents“ dort derart abgeräumt, dass nur wenige Tage nach dem geselligen Abend eine Einladung aus Ochtrups französischer Partnerstadt ins Haus flatterte.

Zwei Konzerte dürfen sie bald in Estaires geben – eins davon im „Caméo“, einem zur Mehrzweckhalle umgebauten Kinosaal inmitten der Stadt. Unterstützung bekommen die Töpferstädter dabei von französischen Musikern des „Harmonie-Municipale“-Blasorchesters, sodass die deutsch-französische Freundschaft auch auf musikalischer Ebene gelebt wird.

Klar, dass die Schüler-Bigband bei solch einer Einladung nicht lange überlegen musste. Schnell wurden zur Vorbereitung Noten via Internet ausgetauscht, ein Bus gechartert, mit Hilfe von Austauschkoordinatorin Anja Niederhausen Unterkunft und Rahmenprogramm organisiert, sodass die Bigband nur zwei Wochen nach den Jahreshauptkonzerten mit „Blues Brothers go Bigband“ zu ihrer kleinen Frankreichtournee aufbrechen kann.

Gleich ein doppelter Grund also für die jungen Musiker, sich in der heißen Phase der Konzertvorbereitung noch einmal richtig ins Zeug zu legen, um den Stücken den musikalischen Feinschliff zu verpassen.

Nach Besuch in Ochtrups polnischer Partnerstadt Wielun im Jahr 2016 ist dies nun schon die zweite Auslandsreise der Bigband. „Wir sind sehr stolz und froh, auch als Schulband musikalischer Botschafter unserer Heimatstadt zu sein. Es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, was die Kinder und Jugendlichen auf so einer Fahrt für menschliche und musikalische Erfahrungen machen“, so Bigband-Leiter Christoph Bumm-Dawin. „Fehlt eigentlich nur noch eine Tour durch Andalusien mit Zentrum Valverde“ träumt er mit einem Augenzwinkern weiter.

Zum Thema Das Konzert „Blues Brothers go Bigband“ findet am 18. und 19. Juni (Dienstag und Mittwoch) jeweils um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums, Lortzingstraße, statt. ...

Zum Thema Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. ...