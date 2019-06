Geschafft, aber restlos begeistert

Erstaunlich. Da haben die Radfahrer eine Marathonstrecke von 210 oder gar 330 Kilometer zurückgelegt. Dennoch fahren sie mit strahlenden Gesichtern durchs Ziel. „Das macht ja auch restlos glücklich, wenn man so eine Strecke geschafft hat“, war der Tenor bei den Burning-Roads-Teilnehmer, als sie Samstag an der Realschulsporthalle durchs Ziel fuhren. Gesäß und Waden hätten allerdings mehr gelitten als die Puste, meinten einige Radler lachend. „Vor allen Dingen die letzten 60 Kilometer bei Gegenwind hatten es in sich“, bemerkte ein Mann aus Emlichheim.

500 Frauen und Männer waren frühmorgens an den Start gegangen. „Die Nachfrage beim diesjährigen Fahrradmarathon war groß wie nie. 1500 Anmeldungen gingen bei uns ein. Aber wir mussten die Zahl aus organisatorischen Gründen auf 500 begrenzen. Innerhalb von vier Tagen hatten wir dieses Limit erreicht“, war Thorsten Stening bestens zufrieden mit der Resonanz.

2007 hatte der Ochtruper mit einigen radfahrbegeisterten Freunden den Marathon auf zwei Rädern ins Leben gerufen. Burning Road hat sich längst zu einem Event entwickelt. Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und aus den Nachbarländern. Sieger gibt es bei diesem Marathon nicht. Es geht lediglich darum, die Herausforderung an einem Tag zu schaffen. „Um eine solche Aktion zu organisieren gehören Enthusiasmus, Engagement und Leidenschaft dazu“, meinte Michaela Wernsmann, die ebenfalls in dem 15-köpfigen Team um Stening mitwirkt.

Das Radhaus Krechting unterstützte die Aktion mit vier Begleitfahrzeugen und Pannenhilfematerial. Dass die Organisatoren die Sache bestens im Griff hatten, bescheinigten die zufriedenen Radfahrer.

„Das war perfekt vorbereitet. Super Strecke, tolles Essen und lauter nette Leute. Es stimmte einfach alles. Sogar das Wetter“, war ein Teilnehmer voll des Lobes. Carolin Adick aus Köln stimmte zu. Sie war das erste Mal dabei und fuhr in ihrer Gruppe als einzige Frau mit. „Die war streckenweise sogar schneller als wir“, bekannten ihre Kollegen.

Und sie kündigten an, dass sie im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei sind. Zumal sie für eine gute Sache in die Pedalen treten. Denn der Erlös geht an das Netzwerk „Roter Keil“. Der Verein kämpft gegen Kinderprostitution.