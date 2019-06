Ein Lkw ist am Montagvormittag auf der L 573 in Richtung Ochtrup unterwegs gewesen, als er laut Polizeiangaben in einer Linkskurve einem entgegenkommenden Wagen ausweichen musste. Bei diesem Manöver rutschte der Brummi auf den Grünstreifen. Der Lkw neigte sich dort immer weiter zur Seite und drohte umzukippen. Um das schwere Gefährt zu bergen, sperrte die Polizei die Landstraße zwischen Nienborg und Ochtrup jetzt kurzerhand ab. Wie lange die Sperrung der L573 mit der K 59 andauern wird, können die Beamten noch nicht sagen.