Das ist ein Schuss vor den Bug

Ein Brötchen-Gutschein oder einen Euro Rabatt beim Medikamentenkauf – das war dem Bundesgerichtshof nun doch zu viel des Guten. Er entschied Anfang Juni, dass Patienten mit einem Medikamenten-Rezept vom Arzt nicht als Zugabe in den Apotheken mit kleinen Geschenken – und sei es auch nur im Cent-Bereich – belohnt werden dürfen. So soll der einheitliche Abgabepreis in Deutschland gewährleistet bleiben.

„Grundsätzlich begrüßen wir das Urteil“, kommentieren die beiden Ochtruper Apotheker Milena Post (Markt Apotheke) und Gerd Egbring (Lamberti, Marien sowie Alte Stadt Apotheke). „Das Verbot ist ja nichts Neues“, erklärt Milena Post. „Rabatte oder Geschenke bei verschreibungspflichtigen Medikamenten waren schon immer untersagt. Jetzt ist es nur etwas deutlicher umschrieben worden. Ich finde, die Patienten sollen ja nicht dafür belohnt werden, dass sie Medikamente schlucken müssen.“ Ins gleiche Horn stößt ihr Berufskollege Egbring: „Durch dieses Urteil, das sich allein auf verschreibungspflichtige, also ärztlich verordnete Arzneimittel bezieht, soll ein ruinöser Preiswettbewerb verhindert werden. Das Ziel dahinter ist, dass Apotheken in weniger bevölkerungsdichten Regionen, also auf dem Land, weiter existieren und die Versorgung sicherstellen können.“

Beide Apotheker betonen, dass das Urteil sich allerdings nicht beim Kauf von apothekenpflichtigen Artikeln auswirke. Wer also ein Erkältungsmedikament kauft (oder ein grünes Rezept einlöst), bekommt nach wie vor eine kleine Zugabe – wenn die Apotheke es denn so handhabt. Das sind im Regelfall Traubenzucker oder Papiertaschentücher. Aber auch hier gehen die Ochtruper meinungsmäßig d‘accord: „Die qualifizierte Betreuung sollte grundsätzlich im Vordergrund stehen. Nicht das, was man eventuell als Zugabe bekommt. Wichtig ist, dass der Kunde, der Patient, einen verantwortungsvollen Service erhält. Und nicht etwa ein Gratis-Brötchen“, sagt Milena Post.

Arzneimittelsicherheit sowie gute und freundliche Betreuung sind auch für Gerd Egbring die wesentlichen Punkte, die in einer Apotheke erfüllt sein sollten: „Ich investiere dazu lieber in die Fortbildung der Mitarbeitenden als in irgendwelche Zugaben.“

Auf der anderen Seite allerdings sieht Egbring durch das BGH-Urteil auch einige Probleme auf die Apotheken zukommen: „Wie erkläre ich einem Kind, das gerade vom Arzt kommt, dass es jetzt kein Traubenzucker-Bonbon mehr bekommt? Oder man stelle sich die Situation vor: Eine Mutter mit Kind löst ein ärztliches Rezept ein. Dazu darf ich dann nichts hinzugeben. Sie kauft aber eine Tüte Hustenbonbons zusätzlich. Dann darf ich ihr wieder auch eine Packung Taschentücher oder ähnliches an kleinen, sogenannten Geschenken aushändigen. Das ist schon ein wenig absurd.“ Den Kunden diesen Unterschied jeweils zu verdeutlichen, sei „schon eine besondere Herausforderung.“

Was allerdings sowohl Milena Post als auch Gerd Egbring auf die Palme bringt, sind die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich des online-Handels von Apotheken außerhalb Deutschlands. Egbring: „Wir müssen uns an die Gesetze halten. Das ist im Zuge einer Gleichbehandlung ja in Ordnung. Aber das müsste dann für den online-Handel ebenso gelten.“

Seit Oktober 2016 dürften EU-Versender ihren Kunden bei Rezepteinlösung Boni gewähren. Das kann vom Erlassen der Rezept-Gebühr bis hin zum Preisnachlass auf einzelne Medikamente reichen. „Als Apotheker hat man eine besondere Verantwortung“, betont Milena Post. „Und es ist unfair, dass die Vorschriften nicht für diese Versender gelten.“ Ihr Kollege sieht die Apotheke zudem als „Ort der Gesundheit, der Kommunikation und der Beratung. Das leisten die online-Anbieter nicht. Dass mit dem Urteil jetzt die ungleiche Behandlung von deutschen Apotheken und ausländischem Versandhandel sogar zementiert wird, ärgert mich. Das ist ein Schuss vor den Bug. Wenn Wettbewerb, dann aber bitte mit gleich langen Spießen.“