Mädchen, ran an die Laubsägen

Das Jugendcafé Freiraum war jetzt für einen Tag fest in weiblicher Hand. Sozialpädagogin Vera Hartmann und einige Mitstreiterinnen hatten zum Mädchenkulturtag eingeladen. „Wir machen ganz viele tolle Sachen. Das finde ich total cool“, stellte Berina fest, während sie mit einigen anderen Mädchen Tomatenpaste auf einen dünn ausgerollten Hefeteig strich. Lenja und Hellen schnitten derweil Salamischeiben in kleine Stückchen. „Bitte nicht naschen, dann reicht es nicht mehr für den Pizzabelag“, mahnte Vera Hartmann. Neben Pizza bereiteten die Mädchen auch gesunde Sachen aus Obst und Gemüse zu. Als Mittagsmenü für alle 22 Teilnehmerinnen dieses Aktionstages.

In einer anderen Gruppe entstanden bunte Kunstwerke aus Pappe, Farbe und verschiedenen Materialien. Im Nebenraum lag ein Stapel ausgedienter Jeanshosen auf dem Tisch. Die eignen sich prima zum „Upcyclen“. Unter anderem kann man daraus hübsche Taschen nähen. Und das probierten die Mädchen unter Anleitung der Freiraum-Mitarbeiterinnen aus.

In der Kellerwerkstatt des Hauses wurde ebenfalls recycled. Aus alten Buntstiften kreierten die Mädels Modeschmuck. „Ich möchte Ohrstecker basteln“, sagte Elena. Auch die anderen in dieser Gruppe hatten ihre Schmuck-Favoriten. Johanna zum Beispiel entschied sich, eine Kette mit Anhänger zu basteln. Wie das ging, zeigte ihnen Dana Brüggenkamp. Zunächst hieß es: „Ran an die Laubsägen,“ denn die Stifte mussten in kleine Stücke zersägt werden. Danach bohrten die Mädchen mit einer speziellen Stanze Löcher in die Bleistiftstücke. „Bei der Auswahl dieser Bastelaktion war mir wichtig, dass die Mädchen auch mit Handwerksgeräten arbeiten“, berichtete Dana Brüggenkamp.

Cirka 90 Minuten hatte jede Gruppe Zeit für ihr jeweiliges Projekt. Danach wurde gewechselt, so dass alle Teilnehmerinnen Gelegenheit hatten, jede Aktion kennenzulernen.