„Jeden Tag eine gute Tat“ lautet der Anspruch, den die Pfadfinder an sich selbst stellen. „Jede Woche eine gute Nachricht“ ist die Herausforderung, der sich die Westfälische Arbeitsgemeinschaft „Plattdütsk in de Kerken“ jetzt gestellt hat. Und zwar mit 77 Texten zu den Evangelien der Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres. Bei den Übersetzungen haben Menschen aus ganz Westfalen geholfen. Aus Ochtrup in Person von Pfarrer Ludger Bügener.

„Jede Region spricht und schreibt ihr eigenes Plattdeutsch“, weiß der 84-Jährige. Er selbst kennt sich durch seine Arbeit als Geistlicher in den unterschiedlichen Landstrichen in dem sprachlichen Facettenreichtum gut aus. Bügener: „Schon zwischen Ochtrup, Vreden und Schöppingen gibt es für einen Begriff verschiedene Schreibweisen und Aussprachen.“

Die Übersetzer haben jeweils Texte vorgegeben bekommen, die sie ins „Platt“ übertragen sollten. Jeder Text wird in dem Band sowohl in Hoch- als auch in Plattdeutsch aufgeführt und ist bebildert. Ludger Bügeners Beitrag „Die Tragödie / De Tragödie“ mit einem Foto der Klagemauer widmet sich dem zehnten Sonntag nach der Dreifaltigkeit, dem Gedenktag der Zerstörung Jerusalems.

Erschienen ist die erste Auflage des Buches aus dem Missionsverlag jetzt anlässlich des Evangelischen Kirchentages. Ludger Bügener nahm das zum Anlass, seiner Amtskollegin, der evangelischen Pfarrerin Imke Phillips, ebenfalls „Ne geoe Noah­richt – un dat Wierken für Wierken“ (auf Ochtruper Platt: Ne guede Naohricht – un dat Wiärk füör Wiärk) zu überreichen.