Blaumann statt Unterricht

Es ist am Mittwochmorgen mittlerweile ein gewohntes Bild beim Ochtruper metallverarbeitenden Betrieb Woltering: Junge Schüler treffen sich um kurz vor 8 Uhr am Werkstor, um nach schneller Überprüfung der Vollzähligkeit zielstrebig den firmeninternen Umkleideraum anzusteuern. Ruckzuck schlüpfen sie dort in die bereitgelegte Arbeitskleidung und schieben die Ohrstöpsel in die Gehörgänge. Schließlich bleibt nur knapp eine Stunde Zeit, um weiter am gemeinsamen Projekt zur werkeln – und bis zu den Sommerferien ist es nicht mehr weit.

Seit gut zwei Monaten sind die Neuntklässler der städtischen Gemeinschaftshauptschule Ochtrup unter Aufsicht ihres Fachlehrers Jörg Schepers „Dauergäste“ im Unternehmen Woltering. Dem praktischen Teil waren einige Termine im Schulunterricht vorangegangen, in denen unter Begleitung eines Woltering-Technikers aus ersten Ideen und Skizzen schnell etwas Handfestes entstehen sollte: neue Schulbänke für den Pausenhof.

„Dass sich wie im richtigen Wirtschaftsleben nicht jede Idee aus technischer oder wirtschaftlicher Sicht umsetzen lässt, haben die Schüler erkannt und auch akzeptiert. Genau dieser Praxisbezug ist uns enorm wichtig“, lobt Geschäftsführer Tobias Woltering die Kompromissfähigkeit und das Engagement der Jugendlichen.

So befinden sich derzeit zwei Bankvarianten in der Woltering-Produktion, an denen die Schüler an verschiedenen Arbeitsplätzen sägen, feilen, bohren oder unter Aufsicht schweißen. Auch Lehrer Jörg Schepers ist sich nicht zu schade, um im „Blaumann“ mit anzupacken. „Es ist schön zu sehen, mit welchem Elan die Mädchen und Jungen zu Werke gehen und buchstäblich zu erleben, wie stolz sie auf ihre Arbeitsergebnisse sind“, so Schepers.

„Wir sehen das als Win-Win-Projekt, von dem beide Parteien profitieren“, bringt es Firmeninhaber Alfred Woltering auf den Punkt. Auch im Unternehmen Woltering spürt man anhand zurückgehender Bewerbungen, „dass es im Zuge des Fachkräftemangels mehr Unternehmerinitiative braucht, um junge Menschen von einer gewerblichen Ausbildung zu überzeugen.“

Noch bis zu den Sommerferien bleibt Zeit zur Fertigstellung der Outdoorbänke und auch Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen. Schließlich sind die Neuntklässler aus Sicht der Wolterings alles durch die Bank potenzielle Kandidaten für den Ausbildungsstart im nächsten Jahr.