Kreisverkehr: „Diese Baustelle war ein Traum“

„Und was machen wir nächstes Jahr in Ochtrup?“, scherzte Manfred Ransmann , Leiter der Niederlassung Straßen.NRW, in der kleinen Eröffnungsrunde des Kreisverkehrs an der Stadthalle. Bauamtsleiterin Karin Korten war nicht um eine Antwort verlegen: „Ich hätte schon ein paar Ideen.“

Zunächst einmal freuten sich aber alle Anwesenden (neben Manfred Ransmann auch die Straßen.NRW-Sprecherin Sandra Beermann, Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Bauamtsleiterin Karin Korten sowie Tobias Wenker von der Firma Gieseke) über den „harmonischen Ablauf der Arbeiten“. „Diese Baustelle war ein Traum“ kommentierte Tobias Wenker. „Wenn jeder Auftrag so ablaufen würde, wäre das klasse. Hier herrschte eine sehr gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten und auch das Miteinander mit den Anliegern war unkompliziert und lobenswert.“ Hutzenlaub und Korten quittierten das Lob mit einem zufriedenen Lächeln.

Die Stadtvertreter hoben ihrerseits noch einmal hervor, dass die anfangs auf ein Jahr angelegte Maßnahme nach neun Monaten abgeschlossen werden konnte. Hutzenlaub: „Zunächst hatte uns der ausbleibende Winter in die Hände gespielt. Dann kam er allerdings doch – und die Arbeiten wurden etwas zurückgeworfen.“ Inzwischen hätte sich auch der fließende Verkehr eingespielt. „Früher gab es spätestens am Freitagsnachmittag hier einen Rückstau. Diese Zeiten sind vorbei“, freut sich das Stadtoberhaupt.

Einige Nachbesserungen sind inzwischen vorgenommen worden. Manche ungewöhnlichen Gegebenheiten, die Autofahrern auffallen, sind aber auch gewollt. Wie etwa die „Buckel“, wenn es aus dem Kreisel herausgeht. „Die hätten meiner Ansicht nach noch viel höher ausfallen können, damit sie deutlicher spürbar sind“, meinte Manfred Ransmann. Sie seien kein „Versehen“, wie manch einer schon befürchtet hatte, sondern ausdrücklich gewollt. Der Leiter der Straßen.NRW-Niederlassung betont: „Der Autofahrer soll merken, dass er auf einer Vorrangfläche für Fußgänger unterwegs ist. Das spürt er dadurch und sieht es zudem optisch an der Markierung.“

Hutzenlaub und Ransmann erinnerten sich noch einmal zurück, „dass es 2016 bei einem Treffen in Coesfeld war, als wir den Knoten für diesen Kreisverkehr durchgeschlagen haben. Die alte, analoge Ampel musste damals an dieser Stelle ersetzt werden – und da haben wir uns dann für diese Lösung entschieden.“ Auf 1,6 Millionen Euro belaufen sich die Mittel, die dazu aufgewendet werden mussten. Der Landesbetrieb beteiligt sich nach eigener Aussage an den Kosten für den Kreisel von 35 Metern Durchmessern mit einem Pauschalbetrag von 100 000 Euro. Die Endabrechnung liegt aber noch nicht vor.