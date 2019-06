Unterwegs im Namen des Herrn

„Ihr seid ja total verrückt! Ihr seid der Hammer!“ Durchgeschwitzt, aber sichtlich zufrieden und das Grinsen explodierte ihm aus jeder Hautpore – so stand Christoph Bumm-Dawin beim vermeintlichen Schlussapplaus des Big-Band-Konzerts auf der Bühne der Aula des Schulzentrums. Und hinter ihm wurde es ganz hell: Die „Sophisticated Ladies and Gents“ – eben diese Big Band des Gymnasiums, die er leitet, – strahlte mit der Bühnenbeleuchtung um die Wette.

Sie hatten aber auch wirklich einen tollen Job gemacht. Beinahe frenetischer Applaus und diese eigenartig formulierten „stehenden Ovationen“ hatte das regelrecht hingerissene Publikum gerade abgeliefert, um das, was es in den vergangenen gut zweieinhalb Stunden gehört und gesehen hatte, einigermaßen angemessen zu belohnen.

Kein Selbstläufer

„Nee, es ist kein Selbstläufer, dass es wieder so gut geklappt hat. Letztes Jahr zum 50. Geburtstag des Gymnasiums das Allstar-Konzert in der Stadthalle war eine ganz andere Sache. Diesmal wieder auf der Bühne der Aula, unserem Zuhause sozusagen, musste eben alles wieder weit vor dem Konzert von vorne beginnen“, sagte Christoph Bumm-Dawin nach dem Konzert und zog sein sagenhaftes Glitzerjackett aus. Das musste sein, denn spätestens nach der Pause standen alle Zeichen auf „Blues Brothers“. Die Musik aus diesem Kultfilm aus den 1980er Jahren hatte die jungen Musiker vor Monaten regelrecht angefixt – und letztlich das Konzertmotto formuliert: „On A Mission From God – Blues Brothers Go Big Band“.

Konzert der „Sophisticated Ladies and Gents“ 1/75 Mit einem fulminanten Konzert ließ die Big Band des Ochtruper Gymnasiums unter ihrem quirligen Leiter Christoph Bumm Dawin den Kultfilm „The Blues Brothers“und vor allem seine Musik vor einem begeistertem Publikum wiederauferstehen Foto: Martin Fahlbusch

Schon vor der Pause kamen die Zuhörer aus dem Staunen, Mitwippen und -klatschen nicht heraus. Beispielsweise wenn ihnen Titel wie „Hit The Road Jack“, „Oye Como Va“ oder „Take Five“ um die geneigten Ohren schwirrten oder fetzten.

Stimmungs- und gefühlvoll wurde es bei den Gesangseinlagen von Rebecca Saxlehner und Laura Stemping, vor allem auch dann, wenn mal eben Tonmeister Ansgar Nitsche Tablet Tablet sein ließ und mit seiner „Saxofonkanne“ röhrende Soul-Sounds ausschenkte. Mit Stevie Wonders „Signed, Sealed, Delivered!“ wuchtete die Big Band das in jeder Beziehung gut ins Schwitzen gekommene Publikum in die kühle Getränke verheißende Pause.

Das gute Gefühl

Felix Winter, ein Band-Oldie mit Posaune, der mittlerweile Studium und viele andere Dinge an den Hacken hat, war wie einige andere kurzfristig wegen plötzlicher Besetzungsprobleme wie selbstverständlich eingesprungen und brachte es auf den Punkt: „Das Wichtigste ist eigentlich die Band, die ‚Sophisticated Ladies & Gents’. Es geht um das gute Gefühl und die wichtige Erfahrung von neuen und älteren Schülern, zusammen etwas auf die Reihe zu kriegen. Da geht auch schon mal was schief – aber man lernt ,Zusammen kriegen wir das hin‘ – und Christoph bringt das an alle einfach toll rüber“.

Nach der Pause wurden sie dann endgültig musikalisch von der Leine gelassen: The Blues Brothers. Und wie selbstverständlich und ganz im Sinne des Films versuchten Mitglieder des Lehrerkollegiums mit schwarzen und verspiegelten Sonnenbrillen, dem gefürchteten „Police-Outfit“ als Mitglieder des Chicago Police Departments irgendwie noch Ordnung in diese Rock- and Soul-Soundabreibung, die da von der Bühne schwappte, mit strenger Hand zu bringen – natürlich erfolglos. Bei „Everybody Needs Somebody To Love“ ließen sie dann alle Dienstvorschriften fahren und tanzten mit dem Bandleader ausgelassen vor der Bühne.

Das Team von „Lichtconcept“ Wettringen um Gerrit Loch und das DJ Team „Fantastic Beat“ sowie Felix Lohlammert tauchten Musik und Show gekonnt ins rechte Licht.

Olaf Reitenbach, der stellvertretende Schulleiter, musste sich einige Zugaben lang gedulden, um sich bei allen Unterstützern und Helfern, seinen Kollegen, den Mitgliedern der Big Band und ihrem Frontman Christoph Bumm-Dawin endlich bedanken zu können: „Ihr seid für unsere Schule und musikalisch auf jedem Fall im ,Namen des Herrn unterwegs‘.“