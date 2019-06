Von Filtern, Leitungen, Beckenwänden und Co.

Die Sonne lacht vom blauen Himmel, ein leises Lüftchen weht und die Temperaturen haben sich kurz vor der 30-Grad-Marke eingependelt. Schwimmmeister Björn Bendias steht neben dem Becken im Bergfreibad und lässt den Blick über das Gelände wandern. Soweit so gut. Nur an einer Stelle hakt die Geschichte. Das Freibad ist nämlich immer noch eine Baustelle.

Natürlich blute ihnen das Herz, gerade bei solch schönem Wetter, gibt der Betriebsleiter der Stadtwerke, Robert Ohlemüller , unumwunden zu. Doch schließlich wüssten sie auch, dass sie gerade ein ganz neues Freibad bauen. Und diese Maßnahme geht mittlerweile nach den Verzögerungen Anfang des Jahres gut voran.

Sanierung des Bergfreibades: Die Beckenwände stehen 1/44 Die meisten Beckwände aus Edelstahl sind bereits installiert. Nun müssen noch die Strömungskanäle einbetoniert, der Boden aufgefüllt und die Bodenplatten, ebenfalls aus Edelstahl, verschweißt werden. Foto: Anne Steven

Die meisten Beckwände aus Edelstahl sind bereits installiert. Nun müssen noch die Strömungskanäle einbetoniert, der Boden aufgefüllt und die Bodenplatten, ebenfalls aus Edelstahl, verschweißt werden. Foto: Anne Steven

Der Einstiegsbereich für das Nichtschwimmerbecken mit der dahinterligenden Treppe ist bereits eingesetzt. Foto: Anne Steven

Ferdi Bäumer (Vorsitzender des Betriebsausschusses der Stadtwerke) und Herbert Bätker (Technischer Leiter Versorgung) testen schon mal die neue Schaukelbucht. Foto: Anne Steven

Im neuen Technikgebäude haben die Stadtwerke ein richtiges kleines Wasserwerk geschaffen. Immer noch werden für die umfangreiche Filteranlage Leitungen verlegt. Foto: Anne Steven

Damit die Schwimmleinen künftig nicht mehr außerhalb des Beckens Platz wegnehmen, lassen die Stadtwerke Betonkübel einsetzen. Darin verschwinden die sperrigen Schwimmleinen später ganz einfach. Foto: Anne Steven

Hinter den neuen Becken entstehen zusätzliche Sanitärräume sowie ein Gebäude mit Aufenthalts- und Schulungsräumen für die Schwimmmeister. Foto: Anne Steven

Damit das Bergfreibad barrierefrei wird,werden derzeit Rampen angelegt. Foto: Anne Steven

Und auch die Flächen rund um die neuen Becken werden neu gestaltet. Foto: Anne Steven

So soll das Freibad, wenn alles fertig ist, einmal aussehen. Foto: Anne Steven

Seit dem letzten Baustellenbesuch der Berichterstatterin sind gut vier Wochen vergangen. Damals hatten die Edelstahlbauer gerade damit begonnen, die Wände für die Becken zu montieren. Das ist mit Ausnahme von zwei Teilen mittlerweile so gut wie erledigt. Die Wände von Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken strahlen in der Sonne um die Wette, und auch in der Sprunggrube ist dieser Teil der Sanierung abgeschlossen.

Nach und nach sollen nun die Strömungskanäle einbetoniert werden. „Dann muss nur noch aufgefüllt werden. Zum Abschluss kommen dann die Bodenplatten aus Edelstahl, die, damit alles dicht ist, sauber miteinander verschweißt werden müssen“, erklärt Herbert Bätker , Leiter der technischen Versorgung bei den Stadtwerken.

Auf dem Weg zu den neuen Becken sind in Ansätzen bereits die neuen Rampen zu erkennen, die das Freibad künftig barrierefrei machen sollen. Mittendrin in der Baustelle thront der Siebenhenkelpott. „Der hat alles gut überstanden“, erklärt Robert Ohlemüller. Björn Bendias und seine Kollegen haben das gute Stück abgebeizt und so wieder präsentabel gemacht. Er soll auch im neuen Freibad seinen Platz finden und als überdimensionaler Blumenkübel dienen.

Im Nichtschwimmerbecken ist bereits die neue Schaukelbucht montiert. Und auch die künftigen in das Becken integrierten Sprudelliegen sind zu erkennen, wie auch die Aussparungen für die Massagedüsen.

Weiter hinten auf dem Gelände hat sich im Technikgebäude jede Menge getan. Die Fachleute bauen dort ein richtiges kleines Wasserwerk, betont Robert Ohlemüller. Die neue Filteranlage ist bei Bedarf in der Lage, das Wasser im Becken bis zu drei Mal pro Stunde auszutauschen. Bis alles fertig sei, fehlten jedoch noch einige Leitungen. „Aber, das wird schon“, ist Herbert Bätker überzeugt.

Gleich nebenan warten Sanitärräume darauf, fertiggestellt zu werden. Und dahinter lagern große Betonringe, die demnächst in die Erde eingelassen werden. Darin sollen die Schwimmleinen verschwinden. Rundherum um die Becken- und Technikbaustellen liegen die Grünanlagen brach. Traurig lugen Tischtennisplatte und Klettergerät hinter hochgewachsenem Gras und Bauzäunen hervor. „Das richten wir wieder her, wenn alles andere fertig ist“, verspricht Herbert Bätker.

Aktuell machen sich die Verantwortlichen bei den Stadtwerken Gedanken darüber, wie sie künftig das Parkplatzangebot ausweiten können. Schon in der jüngeren Vergangenheit wurde beispielsweise der Schützenplatz als Überlaufparkplatz genutzt. Mit dem neuen Bad müsse da mehr kommen, sind sich Bätker und Ohlemüller einig. Einigkeit herrscht bei den Stadtwerken auch darüber, das Freibad so schnell wie möglich und vor allem noch in diesem Sommer wieder zu eröffnen. Indes: Die Arbeiten gehen zwar gut voran, doch Zeit aufholen konnten die Handwerker bisher nicht.