Dem bereits einschlägig vorbestraften und ohne Rechtsbeistand erschienenen Angeklagten wurden die Aussagen von zwei 18 und 19 Jahre alten Zeugen zum Verhängnis. Die beiden jungen Männer hatten die Tat am 1. Februar gegen 22.50 Uhr in der Fußgängerzone zwischen Bahnhof- und Weinerstraße genau beobachtet. Der Beschuldigte gab an, sich an diesem Abend mit seiner Lebensgefährtin wegen der Herausgabe eines Wohnungsschlüssels gestritten zu haben. Beide waren mehr oder weniger stark alkoholisiert. Die 51 Jahre alte Freundin ging davon aus, dass sich der Haustürschlüssel in einer Jacke des Angeklagten befand, und nahm sie einfach aus einer Gaststätte mit. Der Beschuldigte rannte hinter ihr her, stellte sie und verlangte die Jacke zurück. „Wenn ich jemanden geschlagen habe, dann nur Männer. Eine Frau habe ich noch nie geschlagen“, versicherte der geschiedene Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Zunächst vernahm das Gericht die beiden befreundeten Zeugen, von denen der 19-Jährige zunächst von einem Fenster seiner Wohnung aus und der 18-Jährige von der Fußgängerzone aus gesehen hatte, dass der 65-Jährige seine Lebensgefährtin zwei Mal mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Aber auch das Opfer habe zurückgeschlagen. Beide Zeugen versuchten, den Streit zu schlichten. Fast gleichzeitig war die vom Opfer verständigte Polizei am Tatort. „Sie wissen, dass Ihnen ein Verfahren wegen Falschaussage droht“, appellierte der Richter an die Lebensgefährtin, die Wahrheit zu sagen. Denn am Tattag hatte sie der Polizei geschildert, vom Angeklagten geschlagen worden zu sein. Bei einer zweiten Aussage hatte sie die Anschuldigungen zurückgenommen. „Ich kann mich nicht an eine oder zwei Ohrfeigen erinnern“, hatte die 51-Jährige im Gerichtssaal plötzlich Wissenslücken. Der Staatsanwalt glaubte mehr den Aussagen der beiden Zeugen und plädierte auf eine Geldstrafe in Höhe von 5250 Euro. „Ich bleibe dabei: Ich habe sie nicht geschlagen“, behauptete der Beschuldigte weiterhin.

Auch der Richter schenkte den beiden jungen Erwachsenen mehr Glauben und setzte aufgrund des geringen Monatsgehaltes des Täters die Tagessatzhöhe etwas nach unten. Übrigens: Die beiden Streithähne sind weiterhin liiert.