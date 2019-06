„Eine ganz herausragende Bedeutung kommt den Liedern von Paul Gerhard zu, der trotz persönlicher und vieler negativer Erfahrungen in seinem Umfeld immer wieder Trost und Kraft in der Hinwendung zur Natur – und den Berichten ihrer Schönheit gefunden hat“, betonte Gertrud Kubitza . „Und in diesen Entdeckungen hat er in seinen Texten auch immer die Hinwendung zu Gott eröffnet und uns Menschen so Perspektiven gezeigt, die auch auf das Jenseits verweisen“, ergänzte die Pfarrerin. Und was eröffnet diesen Zugang besser als der Gesang, dem die anwesenden Frauen an diesem Nachmittag mit Freude und Inbrunst frönten.

Einen ganz anderen Blick auf die Dinge dieser Welt eröffnete dann die langjährige Lehrerin Renate Duesmann. Verschmitzt berichtete sie, dass ihre Konfession ihr damals nach ihrem Studium einen Platz als Lehrerin ermöglicht hatte.

„Vor über 40 Jahren war evangelische Religion ein Mangelfach – und ich konnte über diesen kleinen Umweg, der dann durch Weiterbildung untermauert wurde, in den Lehrerberuf einsteigen“, so die Pädagogin. Sie ließ in ihrem Bericht die vielen Veränderungen – und sicher auch Sackgassen – im Schulwesen Revue passieren. Vor allem die Hauptschule hätte immer einen schweren Stand in unserem zumeist dreigliedrigen Schulsystem gehabt, weil ihr viele zusätzliche Funktionen aufgebürdet worden seien (Ausländerintegration, Inklusion und so weiter). Grundsätzlich betonte sie, wie wichtig es sei, mit Optimismus und Engagement an den Lehrerberuf heranzugehen und den Kindern, die oft wegen vieler Lebensschwierigkeiten unmotiviert zu sein scheinen, den Weg zu einem erfolgreichen Lernen zu ebnen. „Jeder muss eine Chance bekommen und wir sollten alles tun, dass die auch genutzt wird“, forderte die mittlerweile pensionierte Sekundarschullehrerin.