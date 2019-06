Die Themen Ausgrenzung, Mobbing sowie die Stärke von Gruppen spielen in dem Stück „Und du?“ des Literaturkurses der Q1 des Städtischen Gymnasiums Och­trup eine große Rolle. Die Jugendlichen haben es selbst geschrieben. Das Werk entstand unter der Leitung von Lehrerin Almuth Rusteberg und wird am Mittwoch und Donnerstag (26. und 27. Juni) aufgeführt. Die Schüler laden alle Interessierten dazu ein. Die Vorstellung in der Aula des Schulzentrums beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.