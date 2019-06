Realschule entlässt am Freitag 157 Schüler

Die Feier beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Lambertikirche. Anschließend findet um 11.15 Uhr eine Feierstunde in der Vechtehalle in Lan­genhorst statt, in deren Verlauf die Abschlusszeugnisse überreicht werden, informierte jetzt die Schule. Folgende Schüler werden entlassen:

► Klasse 10 a: Jesse Bakenecker, Luis Büning, Sophie Feldmann, Simon Gehring, Luca Janning, Anike Kappelhoff, Joost Kappelhoff, Nina Kockmann, Pia-July Konst, Jonas Meesker, Mohammad Mohammad, Kristina Moor, Nora Nagelsmann, Laura Pohl, Pia Schultejann, Robin Schulze-Bilk, Jette Anna Tappe, Merle Tombült, Charlotte Vogel, Arne Vollenbröker, Ronja Wehrmann, Sarah Wesseler, Leon Weßels, Franka Wiggenhorn, Hanna Wülker und Branislav Zlatar.

► Klasse 10 b: Luisa Baving, Mara Birkelbach, Lars Bischoff , Luc Blome, Joel Dropmann, Linus Enning, Urs Enning, Kiana Evertman, Celine Fittkau, Paul Große Kleimann, Lisa Marie Gutt, Lia Hönisch, Carina Hörst, Timo Kappelhoff, Alina Kleimann, Tom Krain, Louis Lachmann, Luisa Langehaneberg, Remscha Liaqat, Hanna Marschel, Jan Reckers, Millan Rewer, Kilian Rommel, Polina Schneider, Marwin Schultz, Merle Tewes, Lynn Wesseler, Felix Westermeier und Anna Lena Winkelhues.

Klasse 10 c: Johanna Beck­onert, Maja Engels, Lennard Epping, Merit Fehlker, Elena Feldkamp, Christin Gemen, Lennard Heckmann, Lars Hippe, Selina Höhne, Lisanne Ipe, Luc Jarmolowski, Jasmin Klem, Laurin Kmuche, Max Kockmann, Rike Lauen, Alyssa Neuenfeldt, Linus Remke, Johanna Schulze-Bilk, Malou Stein, Angelika Verveyn, Nele Vollmer, Lea Weinsziehr, Caroline Wiemer und Leonhard Winter.

► Klasse 10 d: Anika Bierbaum, Francis Brinkschmidt, Lena Comes, Ayscha El Zoobi, Sven Erdmann, Maximilian Frommherz, Tobias Giesen, Manuel Grave, Svenja Grave, Jannis Herbering, Max Hindersmann, Nelly Holtmannspötter, Fritz Hannes Kaminski, Johanna Kippelt, Jannes Küper, Kimberly Marquardt, Schauky Mohammad, Luca-Tom Paßlick, Angelina Reimer, Melanie Rottmann, Anna-Lena Ruhwinkel, Hanna Sahle, Maren Schebera, Jonas Seul und Delsher Shahin.

► Klasse 10 e: Justus Albers, Paul Beck, Alice Bossink, Nele Bückers, Hannah Bußmann, Malte Bußmann, Diana Diener, Fabienne Ellmer, Nicola Christin Erkes, Eric Foppe, Marie Herdering, Lea Heßling, Luzia Janning, Bob Jurga, Begisa Kurtisovski, Nina Lenz, Josch Lippers, Elijah Löbbering, Noel Meiners, Jule Oberndörfer, Linus Olbering, Sophia Olbering, Leon Oßendorf, Finja Roters, Henning Ruhkamp, Alina Telker, Caro Wenninghoff und Louisa Wolbeck.

► Klasse 10 f: Ioana-Andra Ardelean, Nadin Bode, Tim Böhmer, Jonas Brinner, Jan Dankbar, Andreas Degtjarow, Max Dierker, Marius Engels, Pia Ewering, Anastasia Hergenreider, Timo Kastner, Hannah Kiewe, Luca Klewitz, Dana Kremser, Julia Laurenz, Jana Öhmann, Amina Omeirat, Emely Paslick, Madlen Prief, Annelie Reckels, Jan-Luca Scholten, Ewan Shipley, Marc-Ole Treuenberg, Daniel Wigger und Angelina Winter.