Fußball verbindet über Generationen

Es gibt sicherlich viele Freundeskreise und Cliquen, die sich gerne ab und zu sowie zum Zeitvertreib den Fußball zukicken. Einige Freundschaften entstehen vielleicht auch erst durch die Mitgliedschaft im selben Verein. Der FC Tiet hat 1979 auf Grundlage der Freundschaft und dem gemeinsamen Interesse am Fußball gleich seinen eigenen Verein gegründet. Jüngst feierten die Mitglieder somit das 40-jährige Bestehen dieses Vereins.

Mittlerweile sind beim FC Tiet drei Generationen vertreten, die gelegentlich auch Fußballturniere und Freundschaftsspiele gegen andere Mannschaften bestreiten. So entschieden beispielsweise die Alten Herren des FC Tiet bereits mehrmals die Ochtruper Stadtmeisterschaft für sich. Und auch die Kindermannschaft des Vereins kann auf zahlreiche Freundschaftsspiele gegen Ochtruper Mannschaften zurückblicken. Ihre Kicker wuchsen so Jahr für Jahr mit dem Fußballspielen auf.

Den runden Geburtstag des Vereins feierten die Mitglieder jetzt mit einem Schützenfest. „Bei strahlendem Sonnenschein war es auch in diesem Jahr ein voller Erfolg“, schreibt der FC Tiet in einer Pressemitteilung. Oberst Josef Winter selbst landete beim Vogelschießen den entscheidenden Treffer. Auf diesen Erfolg muss er wohl jahrelang gewartet haben, weswegen es laut Mitteilung für viele Anwesende ein „sehr emotionaler Moment war, der als solcher in die Geschichtsbücher des FC Tiet“ eingehen wird. Josef Winter kürte im Anschluss Gisela Bätker zu seiner Königin.

Kurz darauf versuchten sich gleich mehrere Vereinsmitglieder am Kaiservogel. Letztlich setzte sich Hermann Plenter gegen die Konkurrenz durch. Zur Kaiserin erkor er seine Lebensgefährtin Jutta Jonkmann. Das Sommerfest ließ der Verein am Sonntag gemütlich ausklingen. „Ein solches Fest, mit so einer grandiosen Beteiligung, gab es noch nie. Daran kann man sehen, wie dieser kleine Fußballverein, mittlerweile in der dritten Generation, immer noch angenommen wird“, lautete das rundum zufriedene Fazit der Verantwortlichen im Vorstand des Vereins.