Ochtrup -

81 Abiturienten erhalten am Samstag (29. Juni) ihre Reifezeugnisse. Die Entlassfeier beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Lambertikirche. Anschließend geht es zur Zeugnisübergabe in die Aula des Schulzentrums. Am Abend feiert die Abiturientia ab 18 Uhr in der Stadthalle.