„Mama, warum bin ich anders, als die anderen?“

"Und du?" war das Stück überschrieben, dass die Schüler des Literaturkurses der Q1 des Gymnasiums am Mittwoch und Donnerstag in der Aula des Schulzentrums zur Aufführung brachten. Inhaltich setzten sich die Jugendlichen in dem selbst geschriebenen Stück mit dem Thema Mobbing auseinander.