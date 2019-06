„Wir sind durch gute und harte Zeiten gegangen“

ochtrup -

In einer Polonaise zogen die 54 Hauptschulabsolventen am Freitag in die Aula der Schule ein, um Abschied zu nehmen vom Schülerleben. „Abschluss Royal“ war das Motto der Entlassfeier, das Schulleiter Golo Mielke zum Anlass nahm, die Charaktere zweier Royals unter die Lupe zu nehmen.