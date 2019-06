Ochtrup -

Mit der Fertigstellung des neuen Kreisverkehrs an der Stadthalle rückt nun das geplante Verkehrskonzept für Ochtrup wieder in den Fokus der Politik. Am Donnerstagabend war deshalb Verkehrs- und Stadtplaner Jens Rümenapp vom Büro Gertz Gutsche Rümenapp in Berlin zu Gast im Ausschuss für Planen und Bauen.