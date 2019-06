„Der Schulalltag mit seinen wertvollen Erfahrungen liegt nun hinter euch“, wandte sich der Bürgermeister an die Entlassschüler. Aber auf dem neuen Weg warteten neue Anforderungen, denn das Lernen gehe weiter. Hutzenlaub lobte das Motto der Schulentlassung 2019 „Vielfalt statt Einfalt – Wir machen die Welt bunter“. Die 157 jungen Menschen bedeuteten eine Bereicherung für die Gesellschaft, zeigte sich der Bürgermeister überzeugt.

Schulpflegschaftsvorsitzender Johannes Langehegermann rief dazu auf, in Zukunft Verkrustetes aufzubrechen und herrschende Machtverhältnisse in Frage zu stellen. „Ihr habt es selbst in der Hand“, gab Langehegermann den Jugendlichen mit auf den Weg. Er bat darum, bei aller Vielfalt die Gemeinsamkeiten zu bedenken, auch wenn die Umsetzung nicht immer einfach sei.

Abschlussfeier der Realschule 2019 1/29 157 Abschlussschüler hatte die Realschule in diesem Jahr vorzuweisen. Sie alle erhielten am Freiagmorgen in der Vechtehalle ihre Zeugnisse. Foto: Mira Brüggemann

„Die nächste Zeit nicht mehr früh aufstehen, keine Hausaufgaben machen müssen und erst einmal glücklich und frei sein“, darüber freute sich nicht nur der Schülervertreter der sechs Abschlussklassen, Marius Engels. Vermissen würden die meisten jedoch die langjährigen Schulfreunde und sogar die eine oder andere Lehrkraft, was das Auditorium mit Gelächter und großem Beifall quittierte.

Im Zwiegespräch mit Schulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch und von ihr danach gefragt, an was er sich besonders gut erinnern könne, kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Er denke oft an eine Lehrerin, die den Schülern immer wieder vorhielt „Schule ist nicht ’Wünsch dir was’ sondern ’So isses’“.

Nollen Kuhlbusch dankte den Eltern für die langjährige Erziehungspartnerschaft, für das Verständnis und die Ermutigung, die ihre Kinder immer wieder erfahren konnten. Ein großer Dank galt den freiwilligen Mädchen und Jungen, die bei der Hausaufgabenbetreuung aktiv waren und dem ganzen Team hinter dem Lehrerkollegium.

Mit guten Wünschen, die einem bekannten Lied von Udo Jürgens nachempfunden waren, entließen sich Schulleiterin und Schülervertreter mit „Glück für alle Zeit“ vom Podium. Ganz besonders freute sich die Schulleiterin darüber, dass alle der 157 Jugendlichen mit einem Abschluss die Realschule verlassen.

Musikalisch begleitet wurde die Entlassfeier von der Rockband der Realschule unter der Leitung von Siggi Mertens. Mit fetzigen Klängen von ZZ Tops „Sharped dressed man“ entließen sie die Zehntklässler aus der Vechtehalle, die sich auf einen fröhlichen Abend an selbiger Stelle freuen durften.