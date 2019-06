Ausgestattet mit gutem Fundament

Bereits in dem vorangegangenen Wortgottesdienst hatten sich die Pfarrer Imke Philipps und Stefan Hörstrup diesem besonderen Tag anhand des Andreas-Bourani-Hits „Auf uns“ musikalisch genähert. Und vor der Überreichung der Abiturzeugnisse zeigte sich auch Schulleiter Peter Grus textsicher. Anhand einiger Zeilen des Songs „Comeback“ von Mark Forster und treffender Fußballmetaphorik zeichnete er den Weg seiner nun ehemaligen Schüler bis zum Abitur nach und machte deutlich, dass der Abschluss nur eine wertvolle Grundlage für den weiteren Lebensweg sei. So hätten die Schüler mit den Abiturprüfungen wichtige Erfahrungen für ihre persönliche Zukunft gemacht. „Ihr werdet euch in eurem Leben noch vielen Prüfungen stellen müssen, in denen es um Sieg oder Niederlage geht“, so der Schulleiter. Er betonte, dass es dabei ebenso wichtig sei, gut mit Rückschlägen umgehen zu können: „Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg – es gehört dazu.“

Bürgermeister Kai Hutzenlaub zeigte sich überzeugt, dass die Absolventen am Gymnasium ein gutes Fundament für ihre zukünftigen Aufgaben erhalten hätten, zu denen neben Fachkenntnissen auch Tugenden wie Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein zählen. „Nutzen Sie ihre Fähigkeiten und setzten Sie sich für ihre Ziele ein. Und das nicht nur an Freitagen und wenn die Schule dafür ausfällt“, so der Verwaltungschef.

Auch die Elternvertreterinnen Heike Kötterheinrich und Martina Schmerling blickten aus ihrer Perspektive auf die Oberstufenzeit ihrer Kinder zurück und lobten die positive Grundeinstellung, die sich die Schüler trotz mancher Widrigkeiten stets bewahrt hätten: „Ihr habt die Hoffnung nie aufgegeben, dass eure Schulzeit farbenfroh und kreativ wird.“

Im Namen des Abiturjahrgangs machten Anna Weßling und Jona Löckner keinen Hehl daraus, dass man sich an der Schule auch so manches mal über die Stufe beklagt hätte. Ihren Lehrern – insbesondere den beiden Jahrgangsleitern Petra Schulte und Dominik Hüser – sprachen sie jedoch ihren großen Respekt dafür aus, dass sie „unseren nicht immer ganz einfachen Jahrgang durchs Abitur gebracht haben.“

Bevor die Abiturzeugnisse überreicht wurden, erhielten Rieke Tombült, Vera Fazliu und Leonie Oskamp (Jahrgangsbeste) ein Stipendium der Wolfgang-Hammes-Stiftung für herausragende Leistungen sowie ihr schulisches Engagement. Außerdem wurde Anna Weßling für besondere Leistungen im Fach Chemie und Mathis Brüggemann im Fach Mathematik ausgezeichnet.