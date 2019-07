. . . leuchten weiße Blüten auf den Feldern

Die Kartoffel ist eine Nutzpflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Die essbaren Knollen der Kartoffel wachsen im Boden heran. Mit ihnen vermehrt sich die Pflanze. Die Samen werden in tomatenähnlichen Beeren gebildet, welche, wie alle grünen Teile der Pflanze und die Keime der Knolle, für Menschen leicht giftig sind.Weltweit werden jährlich etwa 376 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Die Kartoffel ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel der Welt, daneben aber auch Futtermittel und Industrierohstoff. Weltweit gibt es rund 5000 Sorten, ständig werden weitere Sorten entwickelt. In Deutschland werden sie beim Bundessortenamt in Hannover registriert und unterliegen für 30 Jahre einem Sortenschutz.Die heute kultivierten Kartoffeln stammen von verschiedenen Sorten ab, die in den Anden vom westlichen Venezuela bis nach Argentinien und im Süden Chiles vorkommen. Nach Europa wurde die Kartoffel vielfach wegen der schönen Blüte und des üppigen Laubes als reine Zierpflanze importiert. Mitte des 16. Jahrhunderts tauchte sie in den Niederlanden, in Italien und in Burgund auf. Der Anbau in großem Stil begann 1684 in Lancashire in England, 1716 in Sachsen, 1728 in Schottland, 1738 in Preußen und 1783 in Frankreich.Kartoffeln können durch verschiedene Ursachen geschädigt werden. Dazu zählen durch Pilze, Bakterien oder Viren ausgelöste Krankheiten. Schädigung treten außerdem durch Insekten, Asseln, Fadenwürmer oder Nagetiere auf. Kartoffeln finden Verwendung als Nahrungs- und Futtermittel sowie zur Herstellung von Stärke und Alkohol.Seit Ende des Zweiten Weltkrieges werden in Deutschland immer weniger Kartoffeln konsumiert. Der Verbrauch hat sich mehr als halbiert. Die Nahrungsmittelindustrie bringt vermehrt Fertiggerichte aus Kartoffeln auf den Markt.Der durchschnittliche Kartoffelverbrauch je Einwohner verringerte sich in Deutschland von 70 Kilogramm im Jahr 2000 auf 57 Kilogramm im Jahr 2010.