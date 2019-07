„Wer klingelt, wird reingelassen“, verspricht die Geschäftsführerin der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST), Karen Jungkamp . Die Touristinfo ist umgezogen und verfügt jetzt über neue Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 32 bis 34, in denen früher die Sparkasse untergebracht war. Doch diese sind derzeit noch nicht geöffnet. „Die Handwerker haben noch das Sagen, und die Technik funktioniert nicht reibungslos“, bedauert Jungkamp, dass Touristen derzeit vor verschlossenen Türen stehen. Im Innern werden noch Kisten ausgepackt und Broschüren in Regale einsortiert. „Es dauert alles viel länger, als wir es uns vorgestellt haben.“

Ansprechpartner

Deshalb rät Jungkamp allen, einfach die Türglocke zu betätigen. „Wir helfen jedem gerne weiter“, versichert die Geschäftsführerin, die sich gemeinsam mit Elke Wolf und Frank Löpenhaus um alle Anliegen der Besucher kümmert. „Wir sind Ansprechpartner für Touristen, Vereine und Kaufleute und informieren über Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten.“ Auch die Aufgaben der früheren Touristinfo an der Töpferstraße übernimmt das Team jetzt.

Offizielle Eröffnung

„Die Umbauarbeiten sind zwar noch nicht abgeschlossen“, sagt Jungkamp. „Aber immerhin können wir Auskunft geben.“ Auch telefonisch sind die Touristinfo und das Stadtmarketing erreichbar. „Wer auf den Anrufbeantworter spricht, wird auf jeden Fall zurückgerufen, verspricht Elke Wolf.

Wann die Räume auch für Laufkundschaft geöffnet sind, dazu will Jungkamp keine Prognose abgeben. „Die offizielle Eröffnung ist für den Leinewebersonntag am 15. September geplant. Doch wir wollen auf jeden Fall schon eher mit den Umbauarbeiten endgültig fertig sein und werden dann auch unsere Türen öffnen.“