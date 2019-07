Wenig appetitliche Nostalgie

Was waren das romantische Zeiten, als aus dem Kaugummi-Autmaten mit etwas Glück für zehn Pfennige ein Ring herauskam, mit der die erste große Liebe im Grundschulalter besiegelt wurde. Gute Grundschulfreundschaften gibt es noch. Aber die Sache mit dem Kaugummiautomaten ist deutlich schwieriger geworden.

Hingen sie früher an jeder Ecke, sind sie heute nur noch sehr selten zu finden. An der Straße „Am Stadion“ in Ochtrup und ebenso an der Bahnhofstraße sind diese roten Kästen noch zu finden. Schön sehen die Geräte nicht aus. Ob sie überhaupt noch genutzt werden? Danach sieht es nicht aus. Sie sind gut gefüllt, schmutzig, leicht verrostet und irgendwie unappetitlich.

Glüchssache

Aber die Funktion ist noch die alte. Geld einwerfen, den Schalter drehen und schon landet unten im Fach die Ware. Bunte Double-Kaugummis kosten 20 Cent, die einfachen zehn Cent. Immerhin in verschiedenen Geschmacksrichtungen, von Orange über Erdbeere, Melone, Blaubeere oder Kirsche. Was allerdings unten herauskommt, bleibt Glückssache – so war das schon immer bei einem Kaugummiautomaten. Kapseln mit Spielzeug sind für 50 Cent zu haben. An den kleinen romantischen Ring aus alten Zeiten reichen die aber bei Weitem nicht heran.

Wer stellt solche Automaten heute noch auf? Und: Lässt sich damit etwas verdienen? Geben Kinder dort wirklich ihr Taschengeld aus? Der Betreiber aus Gronau war telefonisch nicht zu erreichen.

Geringer Umsatz

Vor dem Imbiss von Gaby Reich hängt noch so ein Automat, und zwar schon seit den 1960er-Jahren neben dem Zigarettenautomaten. Auf Cent ist das Gerät umgestellt worden, aber ansonsten hat Reich dort nie jemanden gesehen. Niemanden, der Geld hineinwirft und niemanden, der sich dort ein Kaugummi zieht. Allerdings hat sie auch keine Person beobachtet, die das Geldfach leert oder neue Ware bringt. So wie die Geräte aussehen, ist auch nicht zu empfehlen, sich dort etwas Essbares zu holen.

Zwischen zehn bis 100 Euro Umsatz pro Jahr bringen diese Automaten, schätzt ein Mitarbeiter des Verbandes für Automaten-Fachaufsteller. Davon sind Steuern und die Provision für den Hausbesitzer abzuziehen – reich wird damit sicher niemand. Für die erste große Liebe ist das auch nichts mehr.