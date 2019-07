Themen dieses Treffens waren die Probleme der Hausärzte bei der Betreuung der Patienten, so die CDU in ihrer Pressemitteilung.

In einer Sitzung des Sozialausschusses hatte Dr. Sebastian Gesenhues vor ein paar Monaten klargemacht, dass die Ochtruper derzeit noch gut mit Ärzten versorgt sind. Allerdings arbeiteten diese inzwischen auch an der Belastungsgrenze und benötigten dringend Unterstützung durch junge Ärzte. Schließlich mache auch unter der Ärzteschaft die Überalterung der Gesellschaft nicht halt. Daher hatten die Christdemokraten Gerd Pohl und Christa Lenderich ein Gespräch mit Bundesminister Spahn organisiert.

Spahn zeigte sich in der Diskussion offen für die Probleme, Sorgen und Wünsche der Mediziner. So wollte er wissen: „Was kann und sollte die Bundespolitik für die Hausärzte vor Ort auch in Ochtrup machen, um die Situation zu verbessern?“ Ein zentrales Problem, um junge Ärzte und Assistenten in die Hausarztpraxen zu bekommen, sei die bessere finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser in den Städten. Dr. Kalbfleisch und Dr. Niesen betonten unisono, dass die Personaldecke deshalb immer dünner werde.

Von allen Ärzten wurden die Sorgen zur Versorgung der Bevölkerung herausgestellt, erklärt die CDU in ihrer Mitteilung weiter. So leide für Prof. Dr. Stefan Gesenhues die Empathie gegenüber seinen Patienten. „Es fehlt uns vielfach einfach die erforderliche Zeit für eine umfassende Betreuung“, erklärte der Professor. Es sei deshalb ein weiterer Abbau der Bürokratie für die Ärzteschaft von Nöten. Ebenso müssten Ochtruper Neubürger oder Patienten aus den Nachbarkommunen abgelehnt werden, da die Praxen an der Belastungsgrenze angekommen seien.

Bundesminister Spahn zeigte hier großes Verständnis. Der Bund sei zusammen mit dem NRW-Sozialminister Laumann bemüht, Anreize für Landärzte zu schaffen.

Einigkeit herrschte darüber, dass die Bürger bereits bei der Gesundheitsvorsorge deutlich etwas für Entlastungen und einen Rückgang der Krankheiten tun könnten.

Spahn erhofft sich im Zuge der Digitalisierung eine Entlastung der Praxen über Online-Sprechstunden und smarte Praxen. Die hiesigen Ärzte begrüßten diese Schritte.