Ochtrup -

Die Stadtwerke sanieren mit Hochdruck das Bergfreibad – damit trotzdem bei den anstehenden Ferien der Badespaß nicht zu kurz kommt, bieten das Unternehmen in den Sommerferien 15. Juli (Montag) bis 27. August (Dienstag) einen Badebus nach Burgsteinfurt in das dortige Freibad „BagnoMare“ an.