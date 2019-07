Königin musste überredet werden

Ochtrup -

Die schwierigste Aufgabe wartete am Samstagnachmittag auf den neuen Kinderschützenkönig im Niederesch, Joos Tombült, erst nach seinem souveränen Siegtreffer. Eigentlich hatte er schon eine Königin an seiner Seite auf der Festwiese am Bergfreibad ins Auge gefasst. Allein – die zierte sich. Erst einmal lief also seine königliche Charme-Offensive ins Leere. Aber er hatte eine überzeugende Mitstreiterin. Die Mutter seiner Erkorenen, Stephanie Stücker, hatte royale Erfahrungen im Schützenverein Niederesch. Vor 30 Jahren war sie die glückliche Königin beim damaligen Kinderschützenfest. Und so redete Mutter Stephanie mit Engelszungen auf Töchterchen und „vielleicht-Königin“ Leni ein. Die widerstand aber weiter den Avancen.