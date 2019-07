Das Jugendcafé Freiraum öffnet in den Ferien für eine Woche seine Türen für die kleinen Besucher und verwandelt sich in ein Kindercafé. Mit einem motivierten Team bietet Vera Hartmann , Sozialpädagogin der Diakonie, im Jugendcafé Freiraum das Kindercafé vom 19. bis 23. August (Montag bis Freitag) in den Räumlichkeiten des Georgsheims an.

Zum Mitmachen sind an den fünf Tagen vor allem die Grundschulkinder eingeladen. Die Mädchen und Jungen können in dieser Zeit spielen, kochen, backen, basteln oder sich draußen austoben. Überall wird es etwas zu entdecken geben. Es wird eine Unkostenpauschale von einem Euro pro Tag und Kind erhoben. Für weitere Fragen ist Vera Hartmann unter der Telefonnummer 0 25 53 / 58 86 im Jugendcafé zu erreichen.