Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurden Beamte am Sonntag gegen 19 Uhr zu einem Unfall mit Blechschaden auf der Gronauer Straße gerufen. Zwei Fahrzeuge waren im Bereich der Lessing­straße ineinander gefahren. Als der Streifenwagen vor Ort eintraf, bot sich den Polizeibeamten allerdings eine alles andere als normale Alltagssituation.

Auf dem Gehweg der Lessingstraße lag ein Mann, der von zwei jungen Frauen und einem Mann reanimiert wurde. Zusammen mit den bald eintreffenden Rettungskräften wurde der Bewusstlose fortlaufend beatmet und schließlich so weit stabilisiert, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Nach und nach gelang es den Polizeibeamten, die Geschehnisse zusammentragen: Nach dem Unfall waren zunächst die Fahrzeuge an die Seite geschafft worden. Doch kurz darauf brach ein am Unfall beteiligter 56-jährige Ochtruper noch vor dem Eintreffen der Polizei am Straßenrand zusammen.

Unfallbeteiligte starteten Wiederbelebung

Zu seinem Glück griffen sofort zwei junge Frauen ein und begannen mit der Wiederbelebung des leblosen Mannes. Wie sich später herausstellte, hatten beide Frauen medizinische Kenntnisse. Unterstützt wurden sie bei ihren Bemühungen von dem anderen Unfallbeteiligten, einem 55-jähriger Mann aus Bad Bentheim, der ausgebildeter Mediziner ist.

Zusammen behandelten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens den auf dem Gehweg liegenden Mann. Selbst als die Notfallsanitäter vor Ort waren, hätten alle zusammen gearbeitet und dem Ochtruper geholfen, berichtet die Polizei.

Allen Anwesenden war nach Abschluss der Unfallaufnahme klar: Ohne das beherzte Eingreifen der Ersthelfer, wären die Ereignisse schlimm ausgegangen. Laut Polizeibericht geht es dem 56-jährigen Ochtruper übrigens den Umständen entsprechend gut.