„Anna-Lena Kockmann hatte sich mit ihren Fotos für die neue KIKA-Serie ‚Die Kamerahelden – Deine Schule, deine Fotos’ beworben und wurde für das Team ausgewählt. Mit sechs anderen Finalteilnehmern musste sie sich nun in einer Foto-Challenge messen“, schreibt das Gymnasium in seinem Bericht.

Die Schüler im Alter zwischen 15 und 16 Jahren aus mehreren Schulen in Deutschland treten in acht Folgen in einem Foto-Wettbewerb gegeneinander an, um die Vielfalt der Lebenswelt Schule in Deutschland darzustellen.

Die erst am Tag selbst vorgegebenen Themen müssen mit der Fotokamera möglichst eindrucksvoll und mit guten Inszenierungsideen festgehalten werden. Dabei werden die Schüler von professionellen Fotografen und Experten unterschiedlicher Genres gecoacht und bewertet. Anna-Lena Kockmann stellte an besagtem Tag auch das Gymnasium vor. „Da es um ein luftiges Sportthema ging, konnte die Ochtruperin auf das aktive Mitwirken ihrer sportlichen Klasse zählen“, schreibt die Schule. Organisatorisch unterstützt durch die Schulleitung und Sportlehrerin Almuth Rusteberg, die mit dem Team die Geräteaufbauten und Sicherheitsaspekte besprach, stand Anna-Lena Kockmann als Kameraassistenz den anderen Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite.

Der Blick hinter die Kulissen eines Drehs – vom Abkleben der Logos bis zum „Ruhe bitte! Kamera läuft!“ – sei für alle Beteiligten spannend und aufregend gewesen. Obwohl die zehnte Wiederholung der gleichen Szene und Bewegung auch ein enormes Durchhaltevermögen in sportlicher Hinsicht und Konzentration von den einzelnen Teilnehmern verlangte. Erst gegen 20 Uhr sei „ein langer und spannender Tag“ zu Ende gegangen.

Nun warten am Gymnasium alle gespannt auf die Ausstrahlung der Serie, die eine Produktion der South & Browse München im Auftrag des ZDF ist. Und natürlich wird es besonders spannend, zu erfahren, wer die besten Fotos kreieren konnte und den Finger zur richtigen Zeit auf dem Auslöser hatte. Das Gymnasium drückt Anna-Lena Kockmann die Daumen, die mit ihren Vorkenntnissen durch die „Ochtruper Lichtmaler“ beste Voraussetzungen für eine Teilnahme hatte.