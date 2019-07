Es summt im Blumenmeer

„Es summt und brummt in den Grünflächen. Das macht mich einfach glücklich.“ Ein Lächeln zieht sich über das Gesicht der städtischen Umweltbeauftragten Gesine Hilgendorf . Die Intention der Kommune ist damit ngenau so aufgegangen wie die Wildblumen-Saatkörner, die sie im Frühjahr an Bürger verteilt hatte.

120 Kilogramm Saatgut-/Füllstoffgemisch mit regionalem Samen hatte Hilgendorf zu Jahresbeginn bestellt. „Wir hatten keine Erfahrungswerte, wie gut die Aktion ankommen würde. Ich habe deshalb geplant, einmal in der Woche meine Tür zu öffnen, damit sich die Ochtruper bei mir das Gut – säckchenweise abgepackt – abholen können. Dass der Vorrat bereits in der zweiten Woche aufgebraucht war, damit hatte ich nicht gerechnet“, gibt sie zu.

Viele Privatpersonen seien im Rathaus vorstellig geworden. Alle mit der Absicht, ihren Beitrag zur Erhaltung der Fluginsekten und zur ökologischen Vielfalt in der Töpferstadt beizutragen. „Das Umweltbewusstsein ist sehr groß“, freuen sich in diesem Zusammenhang auch Bauamtsleiterin Karin Korten , in deren Fachbereich auch Umweltbelange fallen, sowie Bürgermeister Kai Hutzenlaub.

Die besondere Saatmischung – 90 Prozent Kräuter und Blumen und zehn Prozent Gräser – hätten an vielen Stellen in der Stadt für ein herrlich blühendes Erscheinungsbild gesorgt. Margeriten, Kornblumen, Mohn und zahlreiche weitere Pflanzen hätten über Wochen hinweg mit ihrem Anblick erfreut.

„Erstaunlich, wie viele Menschen mir Mails mit Fotos geschickt haben, wie hübsch die Blühstreifen sich entwickelt haben“, ist Gesine Hilgendorf noch immer erstaunt. So hat beispielsweise Alexandra Schoo eine Hosenbiene (Wildbiene) beim Naschen bildlich festhalten können. Und Adrian Scho hat stolz ein Foto des Klatschmohn-Streifens an seinem Haus geschickt. „Das ist nur eine Auswahl der vielen Zusendungen“, unterstreicht die Umweltbeauftragte.

Für sie allerdings seien die Rückmeldungen ebenso wie die zahlreichen enttäuschten Gesichter all derjenigen, die im Frühjahr leer ausgegangen waren, Ansporn gewesen, sich für die Fortsetzung der Saatgut-Aktion einzusetzen. „Im Frühjahr war leider die Zeit für eine Nachbestellung zu knapp. Die Hersteller konnten nicht mehr liefern. Jetzt haben wir frühzeitig geordert, so dass wir im Herbst ein weiteres Mal austeilen können.“

Auch dann wird es wieder hochwertiges Saatgut sein, das die Kommune verteilt, bekräftigten Karin Korten und Kai Hutzenlaub.

Die Samen können direkt ausgestreut werden, entwickeln sich allerdings erst im darauffolgenden Frühjahr zur Blüte. „Manche Pflanzen sind auch zweijährig. Also keine Ungeduld, wenn nicht sofort alles seinen Kopf gegen das Licht streckt“, mahnt Gesine Hilgendorf vor zu großer Ungeduld. Sie rät zudem, „den Boden durchaus jetzt schon mal vorzubereiten.“ Ausgewählt werden sollte dafür eine Fläche, die zuvor nicht mit Wildblumen bestückt war. „Einfach die neue Saat drüberstreuen funktioniert nicht“, mahnt sie: „Das ist kontraproduktiv.“

Vieles an Pflanzen, das in den letzten Jahren sichtbar weniger geworden sei, habe sich nun wieder im Stadtbild gezeigt, ist auch der Bürgermeister zufrieden. „Nicht zuletzt haben die dadurch entstandenen bunten Flächen auch einen gewissen Wert. Und das über Jahre“, so sein Hinweis.

„Die Aktion ist letztlich nicht nur was für die Optik, sondern vor allem eine wirksame Hilfe für die Tierwelt“, ergänzt Gesine Hilgendorf. „Honig- und Wildbienen, Wespen und Hummeln finden wieder vermehrt Nahrung.“ Und da klingt das Gesumme gleich noch einmal so schön in den Ohren.