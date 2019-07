Von 1969 bis 2005 erinnerte die letzte Postkutsche der Oberpostdirektion Münster als Denkmal vor dem Alten Posthof in Welbergen an längst vergangene Zeiten, als die Postillione mit ihren gelben Wagen dort zum Pferdewechsel anhielten. 2007 nahm sich Kutschenliebhaber und Restaurator Hans-Jörg Siepert aus Tecklenburg dieser stark verwitterten Rarität an und restaurierte das einzigartige Exponat regionaler Verkehrsgeschichte von Grund auf.

Der Film „Haus Kummerveldt“ spielt im Adels-Milieu der Zeit um 1900. Für eine Szene, in der Baron von Kummerveldt mit einer Kutsche vorfährt, hatten die Verantwortlichen des Film-Teams nun Hans-Jörg Siepert angefordert, „der dies am Drehort des Films auf Haus Welbergen zur Zufriedenheit des Film-Teams erledigt hat“, wie es in einem Pressebericht heißt. Zum Einsatz kam eines seiner Postkutschen-Pferde mit dem Namen Laif, der geduldig die historische Governess-Cart in allen gewünschten Aufnahmepositionen zog. Der Film „Haus Kummerveldt“ soll in kurzen Episoden zuerst im Internet zu sehen sein, bevor er dann in ausgewählte Kinos gezeigt wird.