Hinter die Kulissen geschaut

Der Meister und Leiter der Werkstatt ist Kevin Homölle. Er führte uns herum und erklärte uns alles. Der erste Weg führte uns in den Autoverkauf, wo 30 bis 40 verschiedene Autos stehen – das teuerste Auto kostet 28 500 Euro. Das älteste Gebrauchtfahrzeug, das zum Verkauf steht, ist sieben Jahre alt.

Der zweite Weg führte uns zur Werkstatt, wo uns ein ausgebauter Motor gezeigt wurde. Anschließend sind wir in den Keller gegangen. Dort werden 300 Sätze Reifen gelagert. Ein Satz entspricht vier Reifen – also werden im Keller 1200 Reifen gelagert. Außerdem wurde uns das Lager gezeigt. Dort werden 1700 der gängigsten Ersatzteile für unterschiedliche Autos gelagert. In der Werkstatt gibt es sechs Hebebühnen. Mit diesen kann man Autos hochheben. Der Auszubildende ist Nico Bremer.

Der danach folgende Weg führte uns zur Waschstraße. Man kann dort sein Auto selbst mit ein Hochdruckreiniger waschen, wofür man aber natürlich Geld bezahlen muss. Die zweite Variante ist, dass man sein Auto in der Waschstraße von Maschinen und vorher noch von einen Mitarbeiter waschen lässt.

Zum Schluss gingen wir zu den acht Tanksäulen. In den Tanks lagern 60 000 Liter Super und Diesel. Außerdem sind wir in den Tankstellenladen gegangen, in dem auch ein Bankautomat steht. In der Tankstelle gibt es Ersatzteile für Autos, Lebensmittel und anderes kleineres Zeug. Die Mitarbeiter heißen Andreas Preis und Dorothea Jägermann. Im Tankstellen-Shop kann man von 7 bis 21 Uhr einkaufen und das an jedem Wochentag. Anders ist es bei Benzin und Diesel: Fürs Bezahlen gibt es einen Automaten, so dass auch nachts getankt werden kann. Bezahlt wird mit Karte.

Das Unternehmen wurde übrigens 1957 gegründet, der jetzige Inhaber ist Bernd Ostendorf.

Nach dem Rundgang wissen wir: Rensing ist ein vielfältiges Unternehmen, das eine Tankstelle, einen Autoverkauf, den Verleih von Bullis und Anhängern, eine Waschstraße und eine Werkstatt betreibt. Für uns war es spannend, einmal zu sehen, wie es hinter den Kulissen einer Tankstelle aussieht.