Wenn auf einem Schulhof mitten in der Ferienzeit Leben und Trubel herrscht, dann muss etwas im Busch sein. Ist es in diesem Falle auch. Sogar etwas Gutes: An der Realschule hat die Fachfirma am Donnerstag damit begonnen, die vorhandenen 13 Container abzubauen. Einer nach dem anderen soll per Lkw weggefahren werden. Voraussichtlich heute gegen Nachmittag wird sich nur noch eine freie Fläche zeigen.

Ein Zustand, der nach Willen der Stadt aber hoffentlich nicht lange anhält. An gleicher Stelle sollen möglichst zügig die neuen Raummodule aufgestellt werden. Und das sind mit 28 Stück mehr als doppelt so viele.

Wie berichtet, hat Realschulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch seit langem um mehr Platz gekämpft. Der war von den Politikern in der Ratssitzung genehmigt worden. Jetzt steht der Vollzug der theoretischen Willensbekundung an.

Bevor die Schüler die neuen Räume für Unterricht und OGS-Zeit in Besitz nehmen können, sind noch einige Vorarbeiten notwendig. So müssen zunächst die entsprechenden Versorgungsleitungen gelegt werden. Die Verwaltung hat sich in unzähligen Telefonaten darum bemüht, die Arbeiten zeitnah hintereinander zu takten, damit wenig Zeitverlust entsteht.

Sobald die Vorarbeiten abgeschlossen sind, können die neuen mobilen Klassenzimmer anrücken.

Nach Aussage von Doris Nollen Kuhlbusch sollen dann die Fünfer- sowie zwei Sechser-Klassen nach den Sommerferien dort beschult werden. Auch die 13+-Betreuung findet darin ihr Zuhause. Ein Büro wie ein Abstellraum komplettieren den Belegungsplan. Die Zugänge zu den Raummodulen werden – wie gehabt – wieder barrierefrei gestaltet.