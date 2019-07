„Wir sind dabei, zu tapezieren“, zieht Herbert Bätker , der Leiter der technischen Versorgung, den Vergleich zur Renovierung eines Hauses. Da müsse anfangs auch viel abgerissen werden, dann folge aber der Wiederaufbau. Aktuell werden die Bodenplatten in den neuen Schwimmbecken verschweißt. „Das geht jetzt ratzfatz“, kennt Bätker die Abläufe. Auch die Pflasterarbeiten sind gut vorangeschritten, jedoch stockt es an dieser Stelle etwas. Erneut kommt der Zeitverzug ins Spiel. Denn die beauftragten Firmen hatten ihre Betriebsferien für den Umbau des Bergfreibades nach hinten verlegt. Jetzt, mit vier Monaten Verzug, stehen die natürlich an. „Das ist nicht zu ändern“, weiß Ohlemüller , während sein Blick auf der fast fertiggestellten Fläche in Sandsteinoptik ruht. Nach und nach sollen sich die Handwerker in den hinteren Teil des Freibades zurückziehen. Dort müssen derzeit noch jede Menge Rohre verlegt werden.

Sanierung des Bergfreibades: Zeitverzögerung ist nicht aufzuholen 1/33 Die Sanierung des Bergfreibades schreitet weiter gut voran. Jedoch ist der Zeitverlust von vier Monaten durch die mit PCB kontaminierte Beckenfarbe Anfang des Jahres, nicht mehr aufzuholen. Der neue Sprungturm ist aber bereits installiert. Foto: Mirja Dropmann

Die WN-Ferienreporter durften in dieser Woche die Baustelle im Bergfreibad besuchen. Das Fazit der drei Nachwuchsjournalisten (v.l.) Leon Berning, Mirja Dropmann und Carla Oelerich: "Das war super!" Foto: Alexander Ahmad

Die Ferienreporter nahmen auch die neue Technik ganz genau unter die Lupe. Foto: Alexander Ahmad

Immer mittendrin im Getümmel: die Schwimmmeister. „Es war mal angedacht, die Schwimmmeister anweitig zu vermieten. Aber wir sind froh, dass wir das nicht gemacht haben“, betont der Stadtwerke-Chef. Denn Björn Bendias und seine Kollegen leisten gute Arbeit auf der Baustelle, halten den Handwerkern den Rücken frei und lernen ganz nebenbei ihr neues Freibad von Grund auf kennen. „So eine Chance bekommt man als Schwimmmeister nur einmal im Leben“, ist Ohlemüller überzeugt, auch vor dem Hintergrund, dass viele Freibäder in Deutschland schlössen. In Ochtrup werde hingegen ein ganz neues gebaut. „Und es macht echt Spaß“, schätzt Björn Bendias seine ungewohnte Arbeit. Ein weiteres Bonbon: Die Schwimmmeister haben Gelegenheit, auch mal im Sommer mehr als ein paar Tage frei zu machen. „Das haben wir sonst eher selten“, freut sich der Schwimmmeister.

Währenddessen will der Stadtwerke-Chef den Traum von einer Freibad-Eröffnung in diesem Sommer noch nicht ganz aufgeben. „Sobald wir die Freigabe haben, werden wir das Bergfreibaden ankündigen“, verspricht Ohlemüller den Ochtrupern ein kostenloses Probeschwimmen, sollten die Arbeiten vor dem Herbst fertig werden.