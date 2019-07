„Wir machen sichtbar Fortschritte“, zeigt Matthias Gertz , Diplomingenieur im Hochbau bei der Stadtverwaltung, auf das langgezogene Objekt, an dem die Fuger eifrig werkeln. Der Rohbau der Marienschul-Erweiterung steht nicht nur, er hat auch im Inneren schon sichtbar Struktur angenommen. Noch sind Treppenstufen, Boden und Fenster zwar mit einer dicken Staubschicht bedeckt, Leitungen hängen von den Decken herab und im Fußboden gibt‘s noch so manche Stolperstelle. Aber jetzt, in der Ferienzeit, haben die Handwerker freie Bahn und können sich ohne Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich tobender Schulkinder frei entfalten.

Vor allem für die OGS soll der Anbau eine spürbare Entlastung bringen. „Gestartet waren wir in der Offenen Ganztagsschule 2006 mit 40 Jungen und Mädchen. Zuletzt waren es 100, mit den neuen Räumlichkeiten werden wir auf 250 Kinder erhöhen“, rechnet Matthias Gertz vor. Dass die – in zwei Schichten – in Ruhe essen, sich ausgiebig bewegen und auch ohne Störungen Hausaufgaben erledigen können, dazu trägt das erweiterte Platzangebot bei.

Die Mensa lässt sich mit 100 Stühlen ausstatten, bei Bedarf auch in einen Multifunktionsraum umwandeln. Ein Anlieferungsbereich, ein Lagerraum, eine Küche, die Theke zur Essensausgabe – all das wird dann auf rund 120 Quadratmetern gegeben sein.

War die OGS zuvor nur über den Schulhof von Außen erreichbar, ist sie zukünftig an den Schultrakt angebunden.

Im Obergeschoss – barrierefrei per Aufzug erreichbar – sind zudem Verwaltungsräume, Lehrerzimmer, die Büros für Schulleitung und Stellvertreter, Platz für den Schulsozialarbeiter sowie Klassenräume vorhanden. „Durch die Umstrukturierung und die Neuaufteilung gewinnen wir sogar zwei Klassenräume“, freut sich Matthias Gertz.

Was angenehm ins Auge fällt, ist nicht nur die Großzügigkeit, mit der die Grundschule im Anbau punktet, sondern auch die vielen, hohen Fenster, die reichlich Tageslicht hereinlassen. Wie beispielsweise in das Klassenzimmer mit direkt nebenan liegendem Integrationsraum. Sichtfenster und Tür schaffen innerhalb des Raumes eine spezielle Verbundenheit.

In zwei Schritten, so Gertz, werde der Umzug von statten gehen. Zu den Herbstferien wird zunächst in der Verwaltung das Stühlerücken erfolgen. Die freigezogenen Zimmer können anschließend umgebaut und wieder belegt werden. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die komplette Maßnahme bis zum Ende des Jahres abgeschlossen haben. Auch wenn der Putzer uns gerade eine Woche hat warten lassen“, so der mit der Maßnahme beauftragte Ingenieur.

Matthias Gertz erläutert Bürgermeister Kai Hutzenlaub (r.) bei einem Rundgang den Stand der Arbeiten im Neubau der Marienschule Foto: Susanne Menzel

Trockenen Fußes werden die Kinder dann übrigens auch die Toiletten erreichen. Ein behindertengerechtes WC ist dort integriert.

Der alte, 90 Quadratmeter große Mensaraum, erläutert Matthias Gertz weiter, wird in Zukunft mit mobilen Trennwänden ausgestattet und kann bei Bedarf in die erforderlichen Bereiche fürs Toben und Spielen aufgeteilt werden.

Auch die Marienschule wird demnächst leistungsmäßig ans Glasfasernetz angebunden sein, betont in diesem Zusammenhang Bürgermeister Kai Hutzenlaub. „Das ist aber unabhängig vom derzeit laufenden Verfahren mit der Glasfaser-Ausstattung in Ochtrup. Für die Marienschule haben wir die Stadtwerke beauftragt.“ Damit seien fast alle Schulen in Ochtrup auf dem neuesten Stand. Hutzenlaub: „Die einzigen, die noch fehlen, sind die Grundschulen in Langenhorst und in Welbergen. Da wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für die Überlegung gekommen, ob man nicht beide Schulen zusammen in einem neuen Gebäude unterbringt. So, wie es im Vertrag von 1969 festgelegt worden ist.“