Es flackerten Hunderte von Teelichtern, Menschen setzten sich auf den Boden und das erste „(H)alleluja“ wurde angestimmt – Zeit der Besinnung und des Nachdenkens. Zeit des Gebets, des Zu-sich-Kommens. Von dieser besondere Stimmung hatten sich auch 21 Firmlinge aus der Gemeinde St. Lambertus sowie Pastor Stefan Hörstrup und fünf Betreuerinnen anstecken lassen. Eine Woche verbrachte die Gruppe im französischen Taizé.

Die Communauté de Taizé ist ein Ort des Friedens, an dem jährlich Tausende von Jugendlichen unterschiedlicher Konfessionen zusammentreffen. Der Gründer Frère Roger eröffnete im Jahr 1940 mit wenigen Mitteln diesen einzigartigen Ort. Sein Wunsch, die verschiedenen Konfessionen und Kulturen zusammenzuführen, veranlasste ihn dazu, im Jahr 1966 das erste Jugendtreffen zu veranstalten. Bis heute besuchen viele tausende Jugendliche und junge Erwachsene aus aller Welt jährlich Taizé.

Die Ochtruper erfuhren am eigenen Leib, dass das Leben in Taizé von Offenheit und Einfachheit geprägt ist. Denn Einfachheit wird in Taizé großgeschrieben: So sind die Unterkünfte sehr schlicht und nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Das Essen ist ebenso einfach gehalten. Ein geregelter und immer gleicher Tagesablauf mit je einer Andacht am Morgen, Mittag und Abend mit jeweils zehn Minuten Stille fördern den besonderen Spirit von Taizé. Neben Aktivitäten in den meist internationalen Kleingruppen standen auch kleinere praktische Arbeiten wie Sanitäranlagen säubern oder die Essensverteilung auf dem Programm. Diese Arbeiten gingen den Firmlingen in der vielfältigen Gemeinschaft leicht von der Hand. Nach sechs intensiven Tagen und fröhlichen Abenden bei Gesang und Spiel sowie guten Gesprächen rund um den Oyak (Kiosk) machte sich die Gruppe wieder auf den Weg Richtung Heimat.