„Hier könnt ihr jetzt das Netz befestigen“, erklärt Jugendbetreuer Mathis Wierling den am Montag schon eifrig bastelnden Kindern und setzt mit einem Stück Kreide einen letzten Strich am Holzpfosten des selbst errichteten Fußballtores. Ein paar Meter weiter, auf der Zeltwiese, basteln einige der sogenannten „Koten“ und Leiter bereits am Grundgestell für ein zweites Tor. „Man muss die Säge sägen lassen“, erklärte Bennet Kempers , einer der jüngsten Lagerteilnehmer. Auch ein Volleyballfeld sowie ein kleiner Pool werden bereits eingerichtet. Für die zwei gemeinsamen Wochen im kleinen Ort Fischelbach im Siegerland haben sich die Kampierenden schon viele weitere Bauprojekte überlegt. Als nächstes wollen die „Koten“ und „OMIs“ (Oberministranten) eine Hängematte und eine Schaukel errichten.

30 Kinder und Jugendlichen sind mitsamt ihrer Betreuer mit dem Bus von Ochtrup aus ins Siegerland aufgebrochen. Zuvor hatte Kaplan Bernd Bettmann der Gruppe noch den Reisesegen übertragen.

Kaum in Fischelbach angekommen, brachen die Kinder zum ersten Mal in Gruppen auf, um die Ortschaft bei der sogenannten „Stadtrallye“ zu erkunden und einige Rätsel zu lösen.

Am Lagerplatz brutzelte währenddessen schon Fleisch für das Abendessen in der Pfanne. Nachdem die Gruppen von der Stadterkundung zurückgekehrt waren, durfte jeder sich seinen eignen Hamburger zusammensetzen. Kochfrau Claudia Leusder empfahl den „Koten“ dabei besonders die selbst gemachte Spezialsoße.

Am Dienstag brach die ganze Lagergemeinschaft zur ersten großen Wanderung auf. Passend zu diesem Anlass erstrahlte sogar die Sonne am ansonsten etwas bewölkten Himmel. Das Ziel war ein Kino im benachbarten Bad Laasphe. Vor dem Filmstart gab es für die erschöpften Wanderer jedoch noch eine heiß ersehnte Stärkung in Form von Currywurst. Diese lieferte ihnen der Fahrerdienst der „OMIs“ direkt vor das Kinogebäude.

Abends gesellten sich die müden Kinder und Leiter ans Lagerfeuer inmitten der Zeltwiese und sangen gemeinsam Lieder, bevor sie sich zum Schlafen legten. In Vorbereitung auf die Aktionen der nächsten Tage hatten sie diesen auch nötig. Geplant sind unter anderem ein Besuch im Freibad, das beliebte „Zöllnerspiel“ im Wald und die „Robinson-Tag“-Wanderung.