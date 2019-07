Wildbienen spielen nicht mehr mit

„Als die Kinder gesehen haben, dass die Absperrung aufgehoben wird, gab es kein Halten mehr. Gerade jetzt im Sommer – bei gutem Wetter und in den Ferien – ist der Spielplatz hier ein beliebter Treffpunkt und Aufenthaltsort“, begrüßten zahlreiche Anwohner des Spielplatzes am Dieselweg Bürgermeister Kai Hutzenlaub und die Umweltbeauftragte Gesine Hilgendorf gestern Vormittag mit strahlenden Gesichtern. Dem Nachwuchs im Schlepptau der Mütter waren die Gespräche der Erwachsenen dagegen egal – sie enterten unter lautem Jubel Rutsche, Schaukel und Klettergerüst.

Seit Mitte April hatte die Stadt die Spielfläche in dem Wohngebiet gesperrt. Der Grund für die Maßnahme waren die „bärtigen Wildbienen“, die sich im Sand eingebuddelt hatten. „Die Kommunen sind zum einen gesetzlich zum Schutz dieser Tiere verpflichtet, zum anderen mussten wir einen Kompromiss zwischen Nutzung und Naturschutz treffen“, erklärte Gesine Hilgendorf den Müttern noch einmal den Hintergrund der Maßnahme.

Die Wildbienen sollten sich ungestört entwickeln und eine neue Generation ausbilden können. „Das hätte nicht funktioniert, wenn hier Kinder spielen und unbeabsichtigt vielleicht die Gänge im Sand zerstört hätten. Zudem ist es auch nicht ungefährlich, wenn ein Kind auf eine Wildbiene tritt“, erläuterte die Umweltbeauftragte weiter.

Für die Kommune sei es das erste Mal gewesen, dass sie sich mit Insekten dieser Art im öffentlichen Raum auseinandersetzen musste. „Wir hatten keinerlei Erfahrung mit diesen Wildbienen und da ist es immer schwierig, den richtigen Weg zu finden“, ergänzte der Bürgermeister.

So ist eine exakte Bestimmung der Wildbienenart recht aufwendig. „Wir wussten auch nicht genau, ob möglicherweise eine zweite Generation ausgebildet wird. Dann hätten wir den Spielplatz bis in den Herbst hinein sperren müssen. Da aber keinerlei Flugbewegungen mehr zu erkennen sind, scheint dies ausgeblieben zu sein“, sagte Hilgendorf.

Die Anwohner hatten das Areal ebenfalls ständig in Augenschein genommen und sich auch über die Bienen informiert. „Wir haben natürlich Verständnis für den Naturschutz“, unterstrich eine Mutter. „Obwohl es mitunter eine große Herausforderung war. Für die Kinder mussten ja alternative Spielmöglichkeiten gefunden werden. Und da tummelten sich manchmal bis zu 15 Mädchen und Jungen in den kleinen Hausgärten“, blickt sie auf die vergangenen Monate zurück.

Gesine Hilgendorf und Kai Hutzenlaub bedankten sich in diesem Zusammenhang „noch einmal ausdrücklich für die Geduld von Groß und Klein.“ Jetzt, wo man erste Erfahrungen mit den bärtigen Fliegern gesammelt hätte, könne man im nächsten Jahr „auch viel zeitschärfer handeln. Dann können wir eine Sperrung besser eingrenzen. Gerade innerstädtisch ist das sonst immer wieder ein Problem.“

Der Spielplatz am Dieselweg, so versicherten die Mütter, liege speziell für die jüngeren Mädchen und Jungen „einfach ideal an diesem Ort. Man kann die Kleineren nicht so ohne weiteres zum Spielen in den Stadtpark schicken. Hier hat man von den umliegenden Häusern ein recht gutes Auge darauf.“

Auch die Ausstattung sei zufriedenstellend. „Nachdem die Wildbienen ihren Flug eingestellt hatten, wurde er noch einmal schüssig gemacht“, freuen sich vor allem die Kids.

Und wenn Vertreter der Stadt schon einmal vor Ort sind, dann, so dachten sich die Ochtruperinnen, sollte man auch die Gelegenheit beim Schopfe packen, um die eine oder andere Anregung an den Mann und die Frau zu bringen.

„Für die Erwachsenen fehlt hier noch eine vernünftige Bank“, deutete eine Mutter auf die schon recht morsche und wenig Vertrauen erweckende Sitzgelegenheit am Spielplatzeingang. „Diese dort ist bereits in die Jahre gekommen und nicht mehr ansehnlich. Ob sie noch stabil genug ist, sei dahingestellt. Ein kleiner Tisch davor wäre das absolute Highlight“, schmunzelte sie in Richtung Stadtoberhaupt.

Als zweite Anregung „wäre eine Nestschaukel für die Jüngsten eine tolle Ergänzung. Gerade weil auch die Kita „Der kleine Prinz“ den Spielplatz gerne nutzt. Das Sandspielzeug, das stellen wir dann“, versprachen die Mütter.