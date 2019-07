„Memories of Fake“ drehen Video

Eines dieser Stücke ist neu und damit sozusagen die zweite Premiere an diesem Abend. „My drunk Body“ ist ska-lastig, es geht ums Feiern, die sprichwörtliche Sau rauslassen. Der Titel habe „einen hohen Wiederkennungswert“, meint Michael Sünker schmunzelnd. Da könne man mal wieder ordentlich mitgrölen und „sich selbst beim Feiern wiederfinden“.

Ein weiterer „Memories-of-Fake“-Song auf der Set-Liste ist „Seven days for Rock ’n’ Roll“. Ähnlich wie bei „Mr. Dmon“ plant die Band auch hierzu ein Video. Knapp 2000 Mal wurde ihr letzter Streich im Online-Videoportal Youtube angeschaut. Damals führte Steff Astan Regie. Und auch diesmal haben „Memories of Fake“ auf den Metelener gesetzt. Aber anders als bei „Mr. Dmon“ wird es bei „Seven days for Rock ’n’ Roll“ deutlich fröhlicher zugehen. „Es soll bunt werden“, erklärt Michael Sünker.

Und noch etwas ist anders. Diesmal soll das Video aus einem Live-Mitschnitt des Nightlight-Auftritts entstehen. „Das komplette Konzert wird gefilmt“, erklärt der Sänger von „Memories of Fake“. In „Seven days for Rock ’n’ Roll“ geht es darum, „seine Zeit zu nutzen, nicht humorlos herumzulaufen, sondern sein Leben zu leben“, wie es Michael Sünker formuliert.

Steff Astan wird die Band den ganzen Tag mit der Kamera begleiten und auch hinter der Bühne filmen. Von ihrem Publikum wünschen sich die Bandmitglieder natürlich beste Stimmung und kräftiges Mitfeiern. „Die Leute können sich auch Accessoires mitbringen“, regt der Sänger an, zum Beispiel bunte Luftballons oder auch Seifenblasen während des Konzerts steigen zu lassen. Schließlich soll sich die positive Stimmung des Songs später im Video widerspiegeln.

Die Band freut sich auf diesen Auftritt – und das hängt nicht nur mit dem Videodreh zusammen. Vielmehr ist es das heimische Publikum, die vielen Leute vor der Bühne, die die Musiker persönlich kennen und die die Band schon so lange begleiten. „Es ist unsere Heimat“, fasst Michael Sünker die Besonderheit dieses Auftritts schlicht zusammen.