Der Schweiß fließt draußen wie drinnen

Während draußen die Sonne an der 30-Grad-Grenze knabbert, herrschen in der Stadthalle an diesem Dienstagmorgen noch gefühlt kühle Temperaturen. Die Mädchen und Jungen in T-Shirts, Fußballtrikots und kurzen Hosen haben sich mit dem Sommerwetter bereits arrangiert. „Morgens toben wir uns hier aus, am Nachmittag geht‘s dann in den Pool im Garten. Oder unter den Rasensprenger“, verrät ein Knirps und stürmt los zum „Menschenkicker“. Der rangiert besonders bei den männlichen Gästen der Hüpfburgparty, die das Jugendparlament in diesem Jahr wieder ausrichtet, an oberster Stelle. Schnell finden sich bekennende Dortmund-, Deutschland- oder Bayern-Fans ein, haben keinerlei Berührungsängste, auch miteinander den Ball ins Tor zu bugsieren. In schnellem Takt wird hier ausgewechselt. Immer wieder erschallen von der Bande Anfeuerungsrufe. Die schönste Nebensache der Welt fängt schon im Kleinen an.

Auf der Hüpfburg dahinter können sich Wagemutige einen Gürtel umschnallen, der auf Spannung steht. Unter diesem Hindernis müssen sie versuchen, mit Kraft und Schnelligkeit ans Ende der Bahn zu gelangen, um dort einen kleinen Block an der Klett-Vorrichtung zu befestigen. Amin und Leon haben sich für das Kräftemessen entschieden. Amin, einen Kopf größer, etwas massiver im Körperbau und immerhin ein Jahr älter als sein elfjähriger Konkurrent, hat da ein leichtes Spiel. Der sportliche Junge startet durch – und es dauert nur Sekunden, bis er die Aufgabe bewältigt hat, während Leon hart kämpfen muss.

Aus Spaß an der Freud hüpfen ein paar Mädchen gemeinsam mit kleineren Geschwistern auf und ab, andere üben sich im Dosenwerfen. Ein Trampolin mit einer dicken Matte dahinter reizt zu hohen Sprüngen und fast schon artistisch anmutenden Kunststückchen. „Hier können wir uns auspowern“, freut sich die Mädels-Dreierriege. Immer wieder geht‘s mit einem Salto weiter.

Aber auch ruhigere Phasen haben die Nachwuchs-Parlamentarier eingeplant. So hängt eine dicke Gymnastikmatte an vier Seilen von der Decke herab – und darauf lässt es sich lässig schaukeln und chillen.

Inzwischen hat sich die Halle gut gefüllt. „Das ist anfangs immer so. Erst nach und nach kommen die Jugendlichen“, wissen Sven Alfert und Maren Hutzenlaub aus Erfahrung. „Es sind ja schließlich Ferien.“

Die Luft in der Stadthalle wird zunehmend wärmer. „Noch ist“s auszuhalten“, lacht ein Junge. „Aber die Abkühlung gleich daheim, die wartet schon.“