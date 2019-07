Design kooperiert mit Funktion

Im Kerzenschein saßen die Menschen längst nicht mehr, als Paul Ross 1949 sein Lampengeschäft in Ochtrup gründete. Schon gut hundert Jahre zuvor waren erste Patente auf Glühlampen angemeldet worden, mit Beginn der Elektrifizierung in den 1880er Jahren hatte das elektrische Licht auch in private Wohnstuben Einzug gehalten.

Dennoch, so kurz nach dem Krieg und in den Jahren des Wiederaufbaus waren Lampen knapp. Auch im Münsterland. Der Verkaufsraum an der „Kurzen Straße“ war entsprechend klein. „Ich schätze mal, es waren nicht mehr als 50 Quadratmeter“, meint Michael Ross , der das Unternehmen in zweiter Generation führt. Lampen hatten damals vor allem eine Funktion zu erfüllen: Sie sollten Licht ins Dunkel bringen. Ob sie dabei hübsch aussahen, oder zu den Möbeln passten, war für die Käufer eher zweitrangig. Hauptsache, sie waren zweckmäßig. „Mein alter Herr erzählte mir mal, dass sich in den Gründungsjahren des Geschäftes ein Großhändler mit einer Lkw-Ladung Leuchten angesagt hatte. Das sprach sich schnell rum. Die Lampen schafften es gar nicht mehr bis in den Verkaufsraum, sondern wurden noch vom Laster aus verkauft.“

Der kleine, bescheidene Laden wurde in den 60er/70er Jahren vergrößert. Der einstige Anbau wich einem größeren Neubau für Werkstatt und Verkauf. Es war die Zeit, in der auch Michael Ross in seinen späteren Beruf hineinwuchs. „Ich war quasi dazu geboren, das Geschäft zu übernehmen. Meine Geschwister hatten kein Interesse. Und anders als sonst üblich, musste bei uns der Jüngste ran.“ So machte der heute 52-Jährige nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung im Einzelhandel, sattelte dann noch den Elektriker drauf.

Als kurz nach dem Umzug des Unternehmens 1986 an den heutigen Standort an der Bahnhofstraße Vater Paul verstarb, musste Michael Ross – gerade mal 24 Jahre jung – als Chef übernehmen. Und wie so häufig bewahrheitete sich auch hier: Man wächst an seinen Aufgaben. Die allerdings unterlagen in den vergangenen Jahren einem enormen Wandel.

„Früher stand bei den Lampen und Leuchten die Funktion im Fokus, heute ist es die Gestaltung. Die Beleuchtung ist von einem Schattendasein sprichwörtlich ins Licht getreten“, sagt Michael Ross. Sowohl Privatkunden als auch beispielsweise Architekten oder Unternehmen würden inzwischen großen Wert auf individuelle Beleuchtung legen. „Durch die LED-Technik, die die gute alte Glühbirne abgelöst hat, ist inzwischen vieles möglich geworden, was früher kaum denkbar war“, erläutert der Fachmann. Deshalb legen er und seine zwei Mitarbeitenden ihren Schwerpunkt auf Service und Beratung.

„Die Mitbewerber sitzen nicht mehr nur vor Ort, sie sitzen vor allem im Internet. Der Online-Handel ist unser Konkurrent“, sagt Ross. „Dem können wir nur den persönlichen Kontakt entgegensetzen. Gepaart mit einer großen Ausstellung auf rund 350 Quadratmetern und mehr als 2000 Objekten, die wir dort präsent haben." Dabei, so der Ochtruper weiter, müsse man zudem den Preis des Online-Produktes im Kopf haben „und seine eigene Kalkulation anpassen. Die Zeit der Fantasiepreise ist vorbei“, unterstreicht er deutlich.

Über das Internet hinaus sind es Baumärkte und Discounter, die den Leuchten-Markt ebenfalls für sich entdeckt haben. „Wir selbst wollen allerdings nicht in der allergünstigsten Preisschiene mithalten“, erklärt Michael Ross. „Wir decken das mittlere Preissegment ab – gepaart mit einem entsprechenden Service. Der ist durch die LED-Technik wieder wichtiger geworden. Ebenso wie die ausführliche Beratung.“

Trends, so überlegt Michael Ross, gebe es bei der Beleuchtung inzwischen nicht mehr: „Der eigentliche Trend ist vielleicht die Vielzahl der Modelle und Möglichkeiten“, überlegt der 52-Jährige. „Die filigranen LED- Bänder bieten allein schon kaum nachzuhaltende Einsatzvarianten.“

Trotz aller Wandlungen und Änderungen auch in dieser Branche, Michael Ross ist mit der Auftragslage zufrieden. „Es gibt nicht mehr die Stammkundschaft wie man sie noch von früher kennt. Unser wichtigstes Ziel ist es, stets neue Kunden zu gewinnen und sie von unseren Leistungen zu überzeugen.“ Dabei, gibt der Unternehmen offen zu, spiele ihm seit Jahren auch das DOC gut in die Hände. „Zwei Drittel der Käufer kommen inzwischen von Auswärts. Auf dem Weg zum Outlet-Center kommen viele an uns vorbei. Entweder halten sie dann sofort an – oder sie kommen ein weiteres Mal ganz gezielt wieder. Ein Weg, den sie sonst vielleicht nicht eingeschlagen hätten.“