Je nach Angebot können die Kinder in Gruppen, teilweise mit den Eltern, die Welt der Musik entdecken. Die musikalische Grundausbildung zum Beispiel mit der Blockflöte oder in der Bongoschule sei eine gute Voraussetzung für den Instrumentalunterricht an der Musikschule und das Musizieren im Orchester oder Musikverein. Für folgende Kurse und Angebote ist eine Anmeldung jetzt möglich.

► Bongoschule – rhythmische Grundausbildung für Kinder ab der ersten Klasse, bei Mike Förster ab 2. September (Montag) um 14.30 Uhr, St. Vitus-Schule in Metelen.

► Musik auf dem Schoß, für Kinder ab zwölf Monaten mit einem Elternteil, bei Verena Maibaum, ab 2. September (Montag), um 16.15 Uhr, Lambertischule, Schillerstraße 28.

► Musikalische Früherziehung für Kinder von vier bis sechs Jahren, bei Olga Bender, ab 5. September (Donnerstag) 13.40 Uhr, Kindergarten St. Lamberti. Am 29. August (Mittwoch) ist eine kostenlose Schnupperstunde. Im Caritas-Kindergarten „Der kleine Prinz“ beginnt der Kursus am 7. September (Freitag) bei Heike Autering. Am 30. August ist erneut eine Schnupperstunde.

► Blockflötenkursus – musikalische Grundausbildung für Kinder ab der ersten Klasse, bei Horst Rapp, ab 5. September (Donnerstag), 15 Uhr, Lambertischule. Kostenlose Schnupperstunde: 29. August (Mittwoch). Kosten: 20 Euro monatlich. Weitere Infos unter Telefon 0 25 53 / 93 98 16 sowie online.