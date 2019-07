Clubpräsidentin Barbara Stolzenfeld begrüßte die Gäste zunächst mit launigen Worten und Elisabeth Schwietering , die Schöpferin dieses Gartens und selbst Mitglied im Club, forderte alle Gäste auf, sich wie zu Hause zu fühlen. „Zwischen blühenden Stauden, immer wieder neuen Blickwinkeln folgend, flanierten die Gäste über das rund 5000 Quadratmeter große Areal und genossen mit allen Sinnen Farben und Duft der Blumen, Gräser und Stauden“, heißt es in einem Pressebericht. Die Band „Jampot Hot Five“ machte dazu, immer mal wieder an anderen Stellen des Gartens auftauchend, in karierten Westen und mit „Kreissäge“ auf dem Kopf, fetzige Jazz- und Dixielandmusik.

Auch ein plötzlich auftretendes Gewitter mit kräftigen Schauern habe die gute Laune nicht zu trüben vermocht, saßen doch alle Gäste entweder in der Scheune an weißgedeckten Tischen oder unter der Pergola des Gartenhauses und ließen sich Kaffee, Kuchen und sonstige Leckereien schmecken. „Bis in den späten Nachmittag hinein genossen alle die gelöste Stimmung und hoffen auf eine weitere Veranstaltung im nächsten Jahr“, heißt es im Bericht. Und weiter: Der Club weiß das zu schätzen und denkt über eine Fortsetzung nach, zumal es immer wieder Projekte gibt, die es zu unterstützen gilt. Der Erlös dieses Café en Blanc kommt der Frauenberatungsstelle und Frauennotruf „Frauen für Frauen e. V.“ zugute.