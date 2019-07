Regenbogen in der Mittagshitze

„Man sieht ja fast gar nichts mehr“, schaut sich der Knirps ein wenig orientierungslos in dem vernebelten Raum um. Neben ihm steht ein Feuerwehrmann in dicker Montur, Atemschutzgerät auf dem Kopf und er klingt bei seinen Anweisungen wie ein Schauspieler aus einem Star-Wars-Film: „Am besten auf dem Boden legen und durch den Raum robben.“ Es dauert nur wenige Sekunden, da haben die Kinder auch die Person ausgemacht, die noch als vermisst gilt. An Armen und Beinen schleifen sie ihr „Opfer“ heraus. „Der Kopf ist verloren gegangen“, schmunzelt ein Bub. Nicht ganz, er schlabbert noch an dem Dummy.

Einen Tag bei der Feuerwehr erlebten am Freitag 40 junge Ochtruper, die sich dazu bei der Wache am Marktplatz eingefunden hatten. Die Floriansjünger selbst hatten eigens für die Gäste den gesamten Fahrzeugpark ins Freie befördert. In Gruppen aufgeteilt, erkundeten sie mit den Besuchern verschiedene Stationen. Neben dem (mit Disco-Nebel) verrauchten Übungsraum gab‘s beispielsweise noch die Notruf-Station. „Welche Angaben muss ich machen, wenn ich einen Notruf absetze? Was muss ich schildern? Was wollen die Menschen am anderen Ende der Leitung überhaupt wissen?“ Gar nicht so einfach, wie der Nachwuchs schnell merkte.

Jetzt, zur Grillsaison, kann es immer wieder vorkommen, dass Fett in die Glut tropft und sich entzündet. Wie gefährlich das ist – und vor allem, wie schnell ein Unglück passieren kann – versetzte die kleinen Zuschauer doch schon in Erstaunen.

Auch die Spinde der Wehrleute, ihre Ausrüstung im Detail, das Anheben der Axt, mit der im Notfall Türen geöffnet werden können – all das war nicht nur für die Jungs spannend. Die Mädchen zeigten ebenfalls – wenn mitunter etwas zurückhaltender – Interesse.

Das war natürlich am Größten, als es dann bei den Saunatemperaturen des Tages auf die Fläche hinter dem Feuerwehrhaus ging. Dort lagen bereits die Schläuche ausgerollt. Und jeder, der wollte, durfte einmal dem Befehl „Wasser marsch“ folgen.

Ganz am Ende war sogar noch das Wasserplanschen freigegeben. Zuvor allerdings galt das Augenmerk der Löschtruppe einem anderen Phänomen: Mit dem Wasserstrahl fabrizierten die kleinen Feuerwehrleute einen wunderschönen Regenbogen.